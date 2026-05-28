Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Mara Escalante confirmó el fallecimiento de Rafael Campos, colaborador clave de 'María de todos los Ángeles', causando conmoción en el mundo de la comedia mexicana. - (Foto: captura de pantalla / lasestrellas.tv)

La noticia golpeó a los seguidores de “María de todos los Ángeles” luego de que Mara Escalante confirmara el fallecimiento de Rafael Campos, colaborador de la exitosa producción televisiva y persona cercana a la actriz. El anuncio fue realizado a través de redes sociales con un mensaje cargado de nostalgia, gratitud y dolor.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores de la comedia mexicana, quienes recordaron el trabajo de Campos dentro de distintos proyectos relacionados con el humor y la escritura. En su mensaje, Escalante dejó claro el impacto emocional que representa esta pérdida tanto en lo profesional como en lo personal.

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“Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos”, escribió la actriz en una de las partes más conmovedoras del texto que dedicó a quien definió como su amigo, consejero y cómplice de vida.

Mara Escalante compartió un mensaje lleno de dolor y agradecimiento

El conmovedor mensaje en redes sociales de Mara Escalante destacó el profundo dolor y gratitud tras la pérdida de su amigo Rafael Campos. - - (Instagram)

La actriz abrió su despedida con una frase que marcó el tono emocional de toda la publicación: “No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento”. A partir de ahí, recordó distintos momentos que compartió con Rafael Campos a lo largo de los años.

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Escalante destacó la contribución de Campos a la comedia mexicana al mencionar proyectos como “María de todos los Ángeles”, “Muero por Marilú”, “Hazme reír” y varias cápsulas de humor realizadas para distintos países. “Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México”, escribió.

También habló de la cercanía que mantenían fuera del trabajo. “Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo”, expresó en uno de los fragmentos más personales de la despedida.

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Rafael Campos fue recordado por su legado creativo

La actriz evocó con nostalgia a Xalapa, ciudad profundamente ligada a la memoria y legado de Rafael Campos tras su fallecimiento. - (Instagram)

Dentro del mensaje, Mara Escalante también hizo referencia a la faceta musical y creativa de Rafael Campos. “Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida”, escribió la actriz, quien además agradeció haber podido interpretar parte de ese trabajo artístico.

La actriz aseguró que una de las mayores enseñanzas que recibió de su amigo fue la generosidad. “Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria”, señaló en la publicación.

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Otro de los momentos que más llamó la atención fue la mención a Xalapa, ciudad que, según Escalante, no volverá a sentirse igual tras la partida de Campos. “Xalapa no será la misma, definitivamente no”, escribió la comediante.