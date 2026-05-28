Detienen a joven de 18 años que intentó ingresar metanfetamina al penal de Santa Martha Acatitla

Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla (Foto: Cuartoscuro)

Una joven de 18 años fue detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, luego de que le hallaran una sustancia similar a la metanfetamina a granel cuando intentaba ingresar al penal.

De acuerdo con los primeros reportes, las oficiales realizaban labores de revisión a los visitantes del centro penitenciario cuando notaron que la joven actuaba de manera inusual. Esa actitud las llevó a acercarse a ella y a aplicar el protocolo de revisión preventiva.

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El breve operativo arrojó el hallazgo de la sustancia y la conclusión de que la joven pretendía visitar a una persona privada de la libertad en ese recinto.

Tras el hallazgo, las policías procedieron a la detención formal de la joven y le leyeron sus derechos constitucionales en el acto. Junto con la droga asegurada, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará la situación jurídica de la detenida.

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Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla (Foto: Cuartoscuro)

Según las investigaciones preliminares, la joven enfrenta cargos derivados del intento de introducción de estupefacientes a un centro de reinserción social.

Sin embargo, la SSC no informó el nombre de la detenida ni la identidad de la persona que ella pretendía visitar. Tampoco precisó la cantidad exacta de la sustancia asegurada.

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Detienen a mujer con marihuana oculta en el Reclusorio Oriente

Este tipo de detenciones no es un hecho aislado. A inicios de abril, una mujer de 34 años fue arrestada en el acceso al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, con presunta marihuana oculta entre su ropa interior.

El personal de vigilancia notó que la visitante mostraba un comportamiento inusual mientras esperaba su turno para entrar al penal. Una inspección preventiva reveló una bolsa de plástico con una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, escondida entre sus piernas.

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Una fuerte movilización policiaca se mantiene en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, tras reportarse una riña entre bandas al interior. Más de 150 elementos de seguridad han ingresado al edificio para salvaguardar. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM

La mujer acudía a visitar a un familiar privado de la libertad. Las custodias la detuvieron en el lugar y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades no informaron el peso exacto de la sustancia ni si la detenida tenía algún vínculo previo documentado con la persona que pretendía visitar.

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Antecedentes de decomisos en recintos penitenciarios

El intento de introducción de drogas a centros penitenciarios representa uno de los principales desafíos de seguridad para las autoridades capitalinas. Los operativos de revisión en accesos a penales forman parte de la estrategia permanente de la SSC para frenar el ingreso de sustancias ilícitas.

Este caso se suma a los registros de detenciones en accesos penitenciarios que la secretaría documenta de forma periódica. La dependencia no indicó si la joven tenía antecedentes previos.

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