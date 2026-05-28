Polaca queda en shock al descubrir platillo “frijoles con veneno” en supermercado mexicano

El video continúa acumulando reproducciones gracias a la espontánea reacción de la joven originaria de Polonia.

Una joven originaria de Polonia se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un curioso momento que vivió durante su visita a México, específicamente mientras recorría un supermercado.

La creadora de contenido caminaba entre los pasillos grabando distintos productos típicos y algunas curiosidades que encontraba dentro de la tienda, cuando algo en el área de refrigeradores llamó completamente su atención.

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Entre los alimentos observó un paquete que llevaba escrito el nombre “Frijoles con veneno”, situación que provocó inmediatamente su desconcierto.

Usuarios mexicanos reaccionaron con humor tras ver la inesperada confusión de la joven europea.

La turista comenzó a grabar el producto de cerca intentando comprender si realmente estaba leyendo correctamente el empaque. Sorprendida, lanzó una pregunta que rápidamente se volvió viral entre usuarios mexicanos:

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“¿Los mexicanos comen frijoles envenenados?”

El video continuó mientras la joven seguía reaccionando con incredulidad frente a la cámara.

“Oigan, ¿qué onda con los mexicanos?”

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Posteriormente, entre risas y aún confundida por el nombre del platillo, agregó:

“¿Por qué venden frijoles con veneno y hasta dicen que es receta tradicional? No manches.”

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El video causó sensación en redes sociales debido al divertido choque cultural que provocó el producto.

La publicación comenzó a generar miles de comentarios, especialmente de usuarios mexicanos que rápidamente explicaron el verdadero significado detrás del peculiar nombre.

Aunque para muchas personas extranjeras la frase puede sonar alarmante, los llamados “frijoles con veneno” no contienen ningún ingrediente tóxico. Se trata de una receta típica del norte del país preparada con diversos ingredientes que intensifican el sabor de los frijoles.

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Entre los elementos que suelen agregarse destacan manteca, chile, queso, chorizo, carne o asientos, combinación que da origen a un platillo mucho más condimentado y potente.

En México, la palabra “veneno” suele utilizarse coloquialmente para describir comidas extremadamente sabrosas, intensas o incluso “adictivas”, por lo que el nombre terminó causando un divertido choque cultural entre la visitante europea y los usuarios mexicanos.

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El nombre de un popular platillo mexicano sorprendió a una creadora de contenido extranjera y desató miles de comentarios.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse.

“Imagínate explicarle los tacos de tripa después”; “México asustando extranjeros desde siempre”; “Esperen a que descubra las tortas ahogadas”, dijeron usuarios en el video viral.

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El clip continúa acumulando reproducciones gracias a la espontaneidad de la reacción y a la manera en que ciertos nombres, expresiones y platillos mexicanos siguen sorprendiendo a turistas de distintas partes del mundo.