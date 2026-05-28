México

Polaca queda en shock al descubrir platillo “frijoles con veneno” en supermercado mexicano

La reacción de la extranjera dentro de una tienda en México se volvió viral por su confusión con el peculiar platillo

Guardar
Google icon

El video continúa acumulando reproducciones gracias a la espontánea reacción de la joven originaria de Polonia.

Una joven originaria de Polonia se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir un curioso momento que vivió durante su visita a México, específicamente mientras recorría un supermercado.

La creadora de contenido caminaba entre los pasillos grabando distintos productos típicos y algunas curiosidades que encontraba dentro de la tienda, cuando algo en el área de refrigeradores llamó completamente su atención.

PUBLICIDAD

Entre los alimentos observó un paquete que llevaba escrito el nombre “Frijoles con veneno”, situación que provocó inmediatamente su desconcierto.

Usuarios mexicanos reaccionaron con humor tras ver la inesperada confusión de la joven europea.
Usuarios mexicanos reaccionaron con humor tras ver la inesperada confusión de la joven europea.

La turista comenzó a grabar el producto de cerca intentando comprender si realmente estaba leyendo correctamente el empaque. Sorprendida, lanzó una pregunta que rápidamente se volvió viral entre usuarios mexicanos:

PUBLICIDAD

“¿Los mexicanos comen frijoles envenenados?”

El video continuó mientras la joven seguía reaccionando con incredulidad frente a la cámara.

“Oigan, ¿qué onda con los mexicanos?”

Posteriormente, entre risas y aún confundida por el nombre del platillo, agregó:

“¿Por qué venden frijoles con veneno y hasta dicen que es receta tradicional? No manches.”

El video causó sensación en redes sociales debido al divertido choque cultural que provocó el producto.
El video causó sensación en redes sociales debido al divertido choque cultural que provocó el producto.

La publicación comenzó a generar miles de comentarios, especialmente de usuarios mexicanos que rápidamente explicaron el verdadero significado detrás del peculiar nombre.

Aunque para muchas personas extranjeras la frase puede sonar alarmante, los llamados “frijoles con veneno” no contienen ningún ingrediente tóxico. Se trata de una receta típica del norte del país preparada con diversos ingredientes que intensifican el sabor de los frijoles.

Entre los elementos que suelen agregarse destacan manteca, chile, queso, chorizo, carne o asientos, combinación que da origen a un platillo mucho más condimentado y potente.

En México, la palabra “veneno” suele utilizarse coloquialmente para describir comidas extremadamente sabrosas, intensas o incluso “adictivas”, por lo que el nombre terminó causando un divertido choque cultural entre la visitante europea y los usuarios mexicanos.

El nombre de un popular platillo mexicano sorprendió a una creadora de contenido extranjera y desató miles de comentarios.
El nombre de un popular platillo mexicano sorprendió a una creadora de contenido extranjera y desató miles de comentarios.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse.

“Imagínate explicarle los tacos de tripa después”; “México asustando extranjeros desde siempre”; “Esperen a que descubra las tortas ahogadas”, dijeron usuarios en el video viral.

El clip continúa acumulando reproducciones gracias a la espontaneidad de la reacción y a la manera en que ciertos nombres, expresiones y platillos mexicanos siguen sorprendiendo a turistas de distintas partes del mundo.

Temas Relacionados

Polacaextranjeraviralredes socialesmexico-viralescomida mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

El inmueble será ofertado mediante subasta a sobre cerrado;

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Los hombres, que vestían equipo táctico y llevaban armas largas, acusaron que hay personas extorsionando a su nombre en las dos demarcaciones

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

La regiomontana es una de las creadoras digitales que más ingresos registra en OF

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Qué está pasando con el nuevo géiser de Michoacán: autoridades informan sobre el evento hidrotermal y piden no acercarse a la zona

El fenómeno natural sigue bajo monitoreo en coordinación con instituciones técnicas y autoridades municipales y estatales

Qué está pasando con el nuevo géiser de Michoacán: autoridades informan sobre el evento hidrotermal y piden no acercarse a la zona
MÁS NOTICIAS

NARCO

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

Marina asesta golpe millonario al narcotráfico: decomisan 2.3 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Los Zetas: cuál es el origen del nombre de este grupo criminal que usaba la violencia extrema contra sus enemigos

Sinaloa y el papel de ciudadanos chinos en el nacimiento del narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Kerely Ruiz cautiva con su look durante viaje a El Vaticano

Así reaccionó Gaby Platas a los desconcertantes videos de Paco de la O

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

DEPORTES

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará