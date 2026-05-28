Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

La llegada de Nusr-Et coincide con el arranque de la Copa del Mundo 2026 en territorio mexicano.

La Ciudad de México se prepara para recibir a una de las figuras más virales de la gastronomía internacional. El chef turco Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, abrirá una sucursal de su famoso restaurante Nusr-Et Steakhouse en plena cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.

El arribo del lujoso steakhouse ocurrirá apenas unas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo, torneo con el que el chef mantiene una estrecha relación luego de aparecer constantemente junto a figuras vinculadas a la FIFA y celebridades internacionales.

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Salt Bae alcanzó fama global gracias a sus videos en redes sociales, donde aparecía utilizando lentes oscuros, camisa blanca y una peculiar técnica para lanzar sal sobre cortes de carne premium. Ese estilo teatral terminó convirtiéndolo en fenómeno de internet y atrajo a personajes como Nicolás Maduro y Gianni Infantino.

Salt Bae abrirá una sucursal de Nusr-Et en la CDMX tras convertirse en fenómeno global gracias a TikTok y FIFA.

Sin embargo, antes del éxito internacional, la historia de Nusret Gökçe estuvo lejos del lujo. El chef creció en Turquía en una familia con dificultades económicas y abandonó la escuela a temprana edad para comenzar a trabajar en una carnicería cuando tenía apenas 14 años.

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El famoso chef turco llegará a México luego de años de viralidad, celebridades y controversias mundialistas.

“Siempre tuve muchas ganas de abrir un restaurante”, recordó el chef en una entrevista retomada por NBC.

Después de años ahorrando dinero y aprendiendo sobre cortes de carne, logró abrir su primer negocio en Estambul a los 27 años. Más adelante, viajes realizados a Argentina y Estados Unidos le permitieron perfeccionar técnicas culinarias que terminaron dando forma al concepto de Nusr-Et.

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Salt Bae abrirá una sucursal de Nusr-Et en la CDMX tras convertirse en fenómeno global gracias a TikTok y FIFA.

El crecimiento definitivo llegó en 2017 gracias a un video viral donde Salt Bae realizaba su ya famoso ritual con la sal. Desde entonces, el chef se transformó en una figura reconocida a nivel mundial.

“Es una persona con mucho carisma, muy teatral y eso fue aprovechado”, explicó Onur Erem para BBC.

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Salt Bae se volvió polémico al tocar la copa del mundo durante los festejos de Argentina.

La relación del chef con el futbol también ha generado controversia. Durante la Final del Mundial 2022, Salt Bae ingresó al terreno de juego tras la coronación de Argentina e intentó acercarse a Lionel Messi, además de cargar y besar la Copa del Mundo, acción que provocó críticas internacionales y una investigación por parte de FIFA.

Ahora, en medio del ambiente mundialista que comenzará a vivirse en México, el chef turco apostará por conquistar a los aficionados mexicanos con el espectáculo gastronómico que lo convirtió en uno de los personajes más virales del planeta.

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