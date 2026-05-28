¿Dónde es el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro? Programa social que brinda más de 9 mil pesos al mes

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros a partir del próximo 1 de junio para que nuevos aprendices que quieran iniciar su capacitación laboral se registren.

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros a partir del próximo 1 de junio para que nuevos aprendices que quieran iniciar su capacitación laboral se registren.

Como bases de la iniciativa, las personas que podrán participar serán aquellas que tengan entre 18 y 29 años de edad y que no estudien ni trabajen. Al finalizar la capacitación de 12 meses, se busca que los beneficiarios accedan al mercado laboral.

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¿Dónde es el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará a través de la plataforma digital del programa (https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/), ahí los interesados deberán revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo que prefieran.

Cabe señalar que la apertura está enfocada principalmente en municipios y localidades que presentan altos niveles de vulnerabilidad y rezago social.

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Antes de postularse, las y los aspirantes deben consultar el mapa de focalización en la plataforma para confirmar si hay espacios disponibles en su municipio y verificar si la convocatoria sigue abierta, ya está cerrada o si la meta de atención se alcanzó.

El siguiente depósito de Jóvenes Construyendo el Futuro se realizará el 28 de marzo

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos:

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CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada. Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar (INE) o pasaporte. Comprobante de domicilio: Recibo de luz, agua, predial o teléfono con vigencia máxima de tres meses. Fotografía reciente: A color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.

Impacto social y detalles de las capacitaciones

En cuanto a las capacitaciones, cada centro de trabajo establece jornadas laborales de cinco a ocho horas diarias, distribuidas en cinco días a la semana, y ofrece la opción de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Al concluir los doce meses de capacitación, los participantes obtienen un certificado que avala las habilidades adquiridas.

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Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

Este año, los participantes recibirán un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que otorga cobertura en caso de enfermedad, maternidad o accidentes relacionados con el trabajo.

Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, Jóvenes Construyendo el Futuro incorporó a 450 mil nuevos beneficiarios, con una inversión aproximada de 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre. El programa, que ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, ha demandado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Para 2026, la meta es integrar a 500 mil jóvenes, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral.

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