Infonavit anuncia nuevas reglas para 2026: con 100 puntos ya puedes pedir crédito, pero hay una condición que pocos conocen

El requisito de 100 puntos para solicitar crédito en Infonavit sustituye el sistema anterior que exigía acumular 1,080 puntos para acceder al financiamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) anunció cambios importantes en el acceso al crédito de vivienda para 2026.

Según el Plan Estratégico y Financiero 2026 del instituto, los derechohabientes podrán solicitar un crédito al alcanzar 100 puntos, sustituyendo la medida de 1080 puntos mínimos. Sin embargo, la aprobación dependerá de cumplir una condición adicional que no todos conocen.

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El Infonavit establece que los solicitantes solo necesitan acumular 100 puntos y comprobar al menos seis meses consecutivos de empleo formal para iniciar el trámite de crédito.

La condición para acceder al beneficio de las nuevas reglas

El Infonavit condiciona la obtención del crédito con 100 puntos a que el trabajador haya mantenido un empleo formal de manera continua durante los seis meses anteriores a la solicitud.

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Además, la persona interesada no debe tener otro crédito hipotecario vigente, y estar en el buró de crédito ya no afecta directamente en la reducción del crédito.

Si la persona tuvo periodos de suspensión o cambio de empleo, deberá esperar hasta volver a cumplir este periodo.

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La condición de permanencia laboral responde a la necesidad de mitigar riesgos financieros y dar certeza al instituto y a los trabajadores.

El Infonavit verifica automáticamente el historial laboral a través de los registros del IMSS, garantizando que los beneficiarios tengan una base de estabilidad económica antes de asumir un crédito.

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El Infonavit valida automáticamente la permanencia laboral a través de los registros del IMSS, sin requerir documentación adicional por parte del trabajador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El requisito de mantener seis meses de relación laboral continua es obligatorio, incluso cuando se cumplan los 100 puntos exigidos.

El sistema de Infonavit revisa automáticamente los registros laborales del solicitante. Cualquier interrupción, cambio de patrón o periodo sin cotización en el IMSS reinicia el conteo. Así, el acceso rápido al crédito depende tanto del puntaje como de la constancia del empleo.

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Este esquema responde a diversas problemáticas identificadas por el Instituto, como la exclusión de trabajadores con bajos ingresos o la espera durante varios años para recabar los puntos necesarios.

Verificación de puntaje y solicitud del crédito

Los trabajadores que alcancen los 100 puntos y acrediten la permanencia laboral pueden iniciar su consulta y planeación en línea, a través del portal oficial Mi Cuenta Infonavit, en la sección ‘’Tramitar mi crédito’’. El instituto digitalizó la consulta de puntaje, para la cual ya no es necesario asistir personalmente a las oficinas de atención.

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La validación de los seis meses de empleo formal se realiza automáticamente en el portal, sin necesidad de presentar documentación adicional.

La condición obligatoria de seis meses de empleo formal continuo busca garantizar la estabilidad económica del solicitante antes de autorizar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que el solicitante no cumpla con el periodo de seis meses continuos, el sistema no permite avanzar en la solicitud, de acuerdo con el Infonavit e Inmuebles 24, portal en línea de avisos de inmuebles.

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Esta verificación es automática y utiliza la información que el IMSS tiene registrada sobre el historial laboral de cada trabajador.

¿Cómo se calculan los puntos Infonavit?

Los puntos Infonavit se calculan a partir de varios criterios. Entre los principales están la edad, el salario diario integrado (sueldo más prestaciones) y el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

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Si se deja de trabajar, los puntos obtenidos no se pierden, pero los puntos derivados de las aportaciones patronales se suspenden.

Estos puntos vinculados a las aportaciones se reactivan únicamente cuando el usuario vuelve a estar dado de alta en el IMSS y el empleador realiza aportaciones continuas al Infonavit durante tres bimestres seguidos.

Cualquier interrupción laboral, cambio de patrón o ausencia de cotización ante el IMSS reinicia el conteo de los seis meses necesarios para solicitar el crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede ante la pérdida de empleo?

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda, que es el fondo de ahorro que se integra con las aportaciones que los empleadores depositan bimestralmente, permanece a nombre del derechohabiente, el dinero acumulado no se pierde y no se confisca, de acuerdo con la institución.

El Infonavit mantiene su política de “no desalojos” en 2026, para la mediación, dictámenes de capacidad de pago y prórrogas antes de iniciar un proceso judicial.

Al conseguir un nuevo empleo formal, el patrón debe volver a aportar el 5% del salario diario integrado y el crecimiento de la subcuenta se reactiva automáticamente.

Si el trabajador deja de laborar, los puntos obtenidos no se pierden, pero los puntos generados por aportaciones patronales quedan suspendidos hasta reactivar la relación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)