CNTE presiona en Oaxaca y alcalde municipal de San Pablo Villa solicita licencia indefinida: “Mi cabeza está puesta sobre la mesa”

Un funcionario del partido Morena, vistiendo chaleco distintivo, se dirige a la multitud con pancartas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de fondo, en una manifestación por la democracia sindical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los hechos violentos registrados en San Pablo Villa de Mitla que dejaron un saldo de aproximadamente 15 docentes lesionados, el presidente municipal Esaú López Quero oficializó este jueves 28 de mayo su licencia indefinida al cargo. El objetivo, aseguró, es permitir una investigación transparente y deslindar responsabilidades, poniéndose a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado.

El conflicto estalló el pasado miércoles 27 de mayo en Mitla, Oaxaca. De acuerdo con Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), personas vestidas de civil agredieron a los docentes realizando disparos con armas de uso exclusivo del Ejército.

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Las imágenes muestran a personas caminando por un camino de tierra junto a una carretera. Una mujer, con gorra, graba la escena mientras avanza con otros individuos. El contexto indica que esto ocurrió durante cierres viales realizados por la CNTE en Oaxaca, donde se registraron incidentes con disparos. Vehículos y postes de electricidad son visibles en el entorno semi-rural.

En conferencia de prensa, la coordinadora exigió la separación del cargo del alcalde y una investigación exhaustiva, señalando a López Quero como el autor intelectual del ataque armado. Pérez afirmó que existen videos que muestran al ahora alcalde con licencia en compañía de los atacantes.

La postura y defensa del alcalde

En respuesta a los señalamientos, Esaú López Quero ofreció una conferencia de prensa este jueves para exponer su versión de los hechos y oficializar su separación del cargo.

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“Rechazo categóricamente las acusaciones que intentan vincularme con grupos armados o con actos fuera de la ley. Como presidente municipal, jamás he ordenado, promovido o participado en agresiones contra ninguna persona, más que salvaguardar la integridad física de mis paisanos. Nuestro gobierno actuó en todo momento buscando el diálogo y evitando que el conflicto escalara”.

(Facebook: Gobierno Municipal San Pablo Villa de Mitla 2025-2027)

El funcionario destacó que Mitla vivió horas de gran tensión debido a un bloqueo prolongado sobre una vía federal estratégica, afectando a ciudadanos, comerciantes, turistas y transportistas. Subrayó que su decisión de pedir licencia es para garantizar una investigación imparcial y afirmó que, tras la conferencia, acudiría a rendir su declaración. Asimismo, expresó:

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“Le hago un llamado a la sección 22, que si con mi cabeza, con mi renuncia, yéndome a la cárcel, se solucionan los problemas de Oaxaca en el tema del magisterio, mi cabeza está puesta en la mesa, pero que no lo usen como un botín o como un objeto de negociación, algo que ellos vinieron y rompieron, el acuerdo de hace más de diez años”.

Cronología del conflicto y escalada de violencia, según el alcalde de San Pablo Villa

Para entender el origen del choque, López Quero recordó que existe un acuerdo firmado en 2013 —mediado por la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca— en el que la Sección 22 se comprometió a no bloquear el acceso principal a Mitla, mientras que la población respetaría la lucha magisterial.

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Sobre los eventos recientes, el alcalde relató lo siguiente:

Este miércoles se registraron disparos en un bloqueo carretero de la CNTE en Oaxaca Foto: Facebook Deny Flores

El bloqueo: Fue notificado sobre un cierre carretero en el ejido Unión Zapata, a la altura del Rancho Zapata. Al tener Mitla una sola entrada y salida, el impacto para el turismo y comercio local fue inmediato.

El diálogo: López Quero y miembros del cabildo acudieron a dialogar con los representantes magisteriales. En una gasolinera, solicitó a José Ángel, alias “El Pitufo”, la reapertura de la vía por emergencias médicas y flujo local. El dirigente pidió media hora para someterlo a asamblea.

El detonante: Durante la espera, la tensión entre ciudadanos, transportistas y maestros creció. Según el alcalde, un integrante de la Sección 22 bloqueó el acceso con un tractocamión y, posteriormente, una agresión con una piedra desató el enfrentamiento violento.

Aclaración sobre el uso de armas

Respecto a las detonaciones reportadas, López Quero insistió en que la presencia de elementos armados durante incidentes de este tipo corresponde a los protocolos institucionales de seguridad pública ajenos a su mando directo.

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Aclaró que la Policía Municipal de Mitla cuenta con quince elementos no certificados que, habitualmente, no portan armas de fuego, lo cual puede corroborarse en los registros oficiales. Finalmente, reiteró que no puede señalar ni responsabilizar a una persona en particular por el uso de armas durante el altercado, dejando el esclarecimiento de los hechos en manos de la Fiscalía.