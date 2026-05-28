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Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos

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(REUTERS/Henry Romero)
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Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, distintos grupos de animación del futbol mexicano sostuvieron una reunión en la Cámara de Diputados para plantear acuerdos enfocados en reducir la violencia en los estadios y mejorar la convivencia entre aficiones.

Representantes de barras de Club América, Cruz Azul, Atlas , Puebla y Atlante participaron en el encuentro realizado en San Lázaro junto a legisladores del Partido del Trabajo, donde expusieron propuestas relacionadas con seguridad, ambiente familiar y organización de las porras rumbo al Apertura 2026.

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Barras buscan dejar atrás la violencia en los estadios

(Captura de pantalla)
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Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos.

Carlos Mosqueda, integrante de la barra Ritual del Kaos del América, señaló que el objetivo también es recuperar el ambiente tradicional en las tribunas del futbol mexicano.

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“Nos estamos comprometiendo a erradicar la violencia pero también estamos solicitando que el colorido, el libre tránsito y la libertad de expresión pueda ser parte de nuevo de las tribunas”, explicó.

Durante la reunión también se planteó mejorar la comunicación entre líderes de barras, retomar congresos nacionales entre grupos de animación y sumar a más aficiones organizadas al proyecto de cara al Mundial.

Piden analizar el regreso de las barras visitantes

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Otro de los temas que se discutieron fue la posibilidad de permitir nuevamente el ingreso de porras visitantes en los estadios de la Liga MX.

La restricción fue aplicada tras los hechos violentos ocurridos en 2022 durante el partido entre Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora.

Ahora, algunos grupos consideran que existen condiciones para volver a dialogar con la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol sobre nuevos esquemas de seguridad.

“Las barras aquí presentes están dispuestas a trabajar unidas”, afirmó el diputado Javier Vázquez.

Aunque participaron representantes de varios clubes, algunas de las barras más conocidas del país no acudieron al encuentro, entre ellas La Rebel de Pumas, Libres y Lokos de Tigres, La Adicción de Monterrey y Legión de Chivas.

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