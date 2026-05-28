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De Nacho Coronel a “El Cheyo Ántrax”: los narcos muertos a los que Estados Unidos les eliminó sanciones

El Departamento del Tesoro anunció que ocho narcotráficantes mexicanos fueron eliminados de la lista de personas bloqueadas de ese país

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Composición digital con dos retratos masculinos, uno monocromático y otro a color, sobre un fondo oscuro con mapas, rifles de asalto, sangre y agujeros de bala.
Nacho Coronel y "El Cheyo Ántrax" son dos de los ocho narcos a los que les fueron eliminadas sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco narcotraficantes mexicanos que ya se encuentran muertos fueron eliminados de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El retiro de los narcos se llevó a cabo este jueves como parte de una lista de 76 entidades, entre los que se encuentran otros sujetos relacionados con redes ilícitas ya inexistentes.

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Las autoridades estadounidenses detallaron que la decisión forma parte de la estrategia de modernización de sanciones impulsada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que se identificaron entradas obsoletas en la lista.

El proceso incluyó a personas designadas hace más de una década que carecen de identificadores suficientes para su verificación continua, y que no representan una amenaza actual.

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Los cinco mexicanos retirados de la lista de sancionados por EEUU

Ignacio Coronel Villareal fue abatido durante un operativo efectuado en Zapopan, Jalisco. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM
Ignacio Coronel Villareal fue abatido durante un operativo efectuado en Zapopan, Jalisco. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM
  • Ignacio “Nacho” Coronel Villareal

Era considerado uno de los máximos jefes del Cártel de Sinaloa, solo por detrás de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Llegó a ser considerado como “El rey del cristal” debido a que las autoridades le atribuían la producción de grandes cantidades de metanfetamina en laboratorios clandestinos, así como la compra de toneladas de cocaína a cárteles colombianos que después traficaba a Estados Unidos.

Sus actividades delictivas se centraban en Jalisco, Colina, Nayarit y parte de Michoacán, donde controlaba el tráfico de cocaína a través de la denominada Ruta del Pacífico.

El 29 de julio de 2010 fue abatido en un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de que agredió a balazos a los militares.

  • Heriberto Lazcano Lazcano
El grado de estudios de Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano (Infobae)

Heriberto Lazcano, alias “El Lazca” o “El Z-3″, era líder de Los Zetas que emprendió una violenta confrontación contra el Cártel de Sinaloa en la que intentó impedir que “El Chapo” se estableciera en el estado de Tamaulipas.

El exmilitar era considerado uno de los miembros más violentos del que era el brazo armado del Cártel del Golfo, ya que se encargaba de supervisar la gestión y el despliegue de los operativos.

El 7 de octubre de 2012 fue abatido tras un enfrentamiento con elementos de la Armada de México en el municipio de Progreso, en el estado de Coahuila.

  • Sigifredo Nájera Talamantes
Sigifrido Nájera Talamantes
Foto: Redes sociales

Conocido como “El Canicón”, fue uno de los principales operadores de Los Zetas. Era señalado por las autoridades federales como el responsable de las actividades de narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible a los ductos de PEMEX, piratería, homicidio, secuestro y extorsión en el estado de Nuevo León para la organización criminal.

Entre los hechos delictivos que se le atribuían estaba el asesinato del atentado con granadas de mano al Consulado de Estados Unidos en Monterrey del 12 de octubre de 2008; la autoría intelectual de la tortura y ejecución de nueve militares en la misma ciudad y año, entre otros.

Fue detenido el 20 de marzo de 2009 en Saltillo, Coahuila, y luego de seis años, falleció en prisión. Las autoridades informaron que fue a consecuencia de un paro cardíaco cuando estaba en El Altiplano.

  • Gonzalo Inzunza Inzunza
El narcocorrido dirigido a 'El Macho' Prieto
El narcocorrido dirigido a 'El Macho' Prieto (Infobae)

Conocido como Bernabé León Andrade o Gonzalo Araujo Inzunza, alias “El Machoprieto”, fue un operador del Cártel de Sinaloa que logró extender sus operaciones de Culiacán, Sinaloa, hasta los estados de Sonora y Baja California.

Operó para el cártel durante más de cinco lustros, donde también controló el trasiego de drogas. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 3 millones de pesos para quien proporcionara información que permitiera su captura.

En diciembre de 2014 fue abatido en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la zona hotelera de Puerto Peñasco, Sonora.

  • Eliseo Imperial Castro
Formaba párte de Los Ántrax
Eliseo Imperial Castro fue asesinado en Culiacán. Crédito: X/@diaz_plon

Conocido como “El Cheyo Ántrax”, fue uno de los cofundadores del brazo armado de Los Ántrax de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Dentro de la organización criminal se desempeñaba como jefe de sicarios y posteriormente se colocó como el cabecilla.

En mayo de 2024 fue asesinado con al menos 40 balazos cuando circulaba a bordo de una camioneta en Culiacán, Sinaloa. El fiscal estadounidense Breon Peace reveló días después que “El Mayo”, habría ordenado el asesinato del hombre (que era su sobrino) luego de enterarse de que estaba cobrando deudas a su nombre para beneficio propio y sin su permiso.

Retiro de sanciones busca concentrar los recursos en amenazas de alto riesgo

Según Bessent, el objetivo de la modernización de sanciones es mantenerlas selectivas, eficaces y alineadas con las prioridades económicas y de seguridad nacional. El funcionario subrayó que el éxito de estas medidas se mide por su impacto, no por la cantidad de nombres incluidos en las listas.

Esta actualización busca concentrar los recursos en amenazas complejas y de alto riesgo, dejando atrás designaciones que han perdido relevancia. El Tesoro reiteró que la filosofía de las sanciones es lograr cambios de comportamiento, no el castigo indefinido.

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