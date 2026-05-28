Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

Tráiler oficial de la serie 'México 86' de Netflix. El video muestra grandes multitudes de personas, un hombre en traje identificado en pantalla como 'El hombre más poderoso de México' representando a Emilio Azcarraga Milmo. El contenido se presenta como inspirado en una historia real. Este adelanto proporciona una visión de los eventos relacionados con la organización de la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México.

El estreno de México 86, película protagonizada por Diego Luna sobre los hechos detrás de la designación de México como sede del Mundial tras la renuncia de Colombia, coincidirá con el inicio de la Copa del Mundo de 2026.

A una semana de su estreno en Netflix, Luna describió el proyecto como una historia que recurre a la sátira para narrar los entresijos del poder detrás de la segunda candidatura de México que marcó el inicio de la erosión del Partido Revolucionario Institucional.

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Diego Luna: “Escogimos la sátira y el humor”

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el ganador del Emmy subrayó que la película recurre al humor y la sátira para hilvanar una serie de hechos poco conocidos sobre la insólita candidatura de México.

Sobre qué tanto se apega la historia a la realidad, Diego Luna indicó que el porcentaje es alto; sin embargo, destacó que los guionistas crearon a su personaje, Martín de la Torre, para representar hechos y leyendas urbanas relacionadas con figuras clave del poder a finales de los años 80.

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“Es un tipo que empieza por las razones aparentemente correctas, pero en realidad lo que más le puede es ser y entregarle su vida al sistema, al PRI”, explica.

Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

El comienzo del fin del PRI

En México 86, futbol y política son ejes centrales. Tanto en la ficción como en la realidad, figuras clave en el poder intercedieron para lograr que la FIFA designara al país como sede del mundial.

En ese sentido, Luna destaca que el filme también retrata la cuestionable relación entre la FIFA y México. “De alguna forma es ese pasado priísta, ese último PRI que se empezaba a desquebrajar”, explica.

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El mundial, si bien fue una válvula de escape para la sociedad tras el sismo de 1985, también representó un hecho social histórico. Diego Luna, quien era un niño cuando atestiguó la inauguración, recuerda claramente la manifestación de rechazo de la afición al gobierno.

“La rechifla que le dan a Miguel de la Madrid en el estadio, es la clara afrenta. Es el pueblo diciendo: “Ya no les creo, nos abandonaron en el terremoto”.

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Desde su perspectiva, el mundial coincidió con un despertar social que derivó en la erosión del PRI en el poder.

México 86 recurre a la sátira para narrar los entresijos del poder detrás de la segunda candidatura mundialista de México. (Diego Luna: Instagram)

“México 86”: de qué trata y quiénes integran el elenco

Dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, la historia se desarrolla en medio del contexto político y mediático de los años 80, mostrando a figuras inspiradas en personajes clave del futbol y la televisión mexicana, entre ellos el empresario Emilio Azcárraga Milmo y el exfutbolista Hugo Sánchez.

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De acuerdo con la sinopsis oficial, la película explora “el ingenio, la improvisación y la picardía” como elementos que terminaron inclinando la balanza a favor de México para albergar el torneo internacional por segunda ocasión en la historia.

Diego Luna actúa y produce la pelpicula que llega al catálogo de Netflix el 5 de junio. (Netflix México 86)

El guion fue escrito por Gabriel Ripstein junto a Daniel Krauze y apuesta por una narrativa mordaz sobre las relaciones entre poder político, medios de comunicación y futbol.

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El elenco principal está encabezado por Diego Luna, quien además funge como productor ejecutivo. También participan Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas.

La producción general corre a cargo de Gaumont USA y destaca por su recreación estética de la década de los 80, así como por el retrato de un momento que marcó la historia deportiva y política de México.

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