México

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI

La película se presenta en funciones especiales en la Cineteca y la Cineteca Chapultepec antes de su estreno oficial en Netflix, programado para el 5 de junio

Guardar
Google icon
Tráiler oficial de la serie 'México 86' de Netflix. El video muestra grandes multitudes de personas, un hombre en traje identificado en pantalla como 'El hombre más poderoso de México' representando a Emilio Azcarraga Milmo. El contenido se presenta como inspirado en una historia real. Este adelanto proporciona una visión de los eventos relacionados con la organización de la Copa Mundial de la FIFA de 1986 en México.

El estreno de México 86, película protagonizada por Diego Luna sobre los hechos detrás de la designación de México como sede del Mundial tras la renuncia de Colombia, coincidirá con el inicio de la Copa del Mundo de 2026.

A una semana de su estreno en Netflix, Luna describió el proyecto como una historia que recurre a la sátira para narrar los entresijos del poder detrás de la segunda candidatura de México que marcó el inicio de la erosión del Partido Revolucionario Institucional.

PUBLICIDAD

Diego Luna: “Escogimos la sátira y el humor”

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el ganador del Emmy subrayó que la película recurre al humor y la sátira para hilvanar una serie de hechos poco conocidos sobre la insólita candidatura de México.

Sobre qué tanto se apega la historia a la realidad, Diego Luna indicó que el porcentaje es alto; sin embargo, destacó que los guionistas crearon a su personaje, Martín de la Torre, para representar hechos y leyendas urbanas relacionadas con figuras clave del poder a finales de los años 80.

PUBLICIDAD

“Es un tipo que empieza por las razones aparentemente correctas, pero en realidad lo que más le puede es ser y entregarle su vida al sistema, al PRI”, explica.
Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)
Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

El comienzo del fin del PRI

En México 86, futbol y política son ejes centrales. Tanto en la ficción como en la realidad, figuras clave en el poder intercedieron para lograr que la FIFA designara al país como sede del mundial.

En ese sentido, Luna destaca que el filme también retrata la cuestionable relación entre la FIFA y México. “De alguna forma es ese pasado priísta, ese último PRI que se empezaba a desquebrajar”, explica.

El mundial, si bien fue una válvula de escape para la sociedad tras el sismo de 1985, también representó un hecho social histórico. Diego Luna, quien era un niño cuando atestiguó la inauguración, recuerda claramente la manifestación de rechazo de la afición al gobierno.

“La rechifla que le dan a Miguel de la Madrid en el estadio, es la clara afrenta. Es el pueblo diciendo: “Ya no les creo, nos abandonaron en el terremoto”.

Desde su perspectiva, el mundial coincidió con un despertar social que derivó en la erosión del PRI en el poder.

Un collage. Arriba: dos hombres y una mujer en un interior. Abajo: un hombre de traje sentado en un sillón de cuero en una oficina con libros
México 86 recurre a la sátira para narrar los entresijos del poder detrás de la segunda candidatura mundialista de México. (Diego Luna: Instagram)

“México 86”: de qué trata y quiénes integran el elenco

Dirigida por Gabriel Ripstein y producida por Diego Luna, la historia se desarrolla en medio del contexto político y mediático de los años 80, mostrando a figuras inspiradas en personajes clave del futbol y la televisión mexicana, entre ellos el empresario Emilio Azcárraga Milmo y el exfutbolista Hugo Sánchez.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la película explora “el ingenio, la improvisación y la picardía” como elementos que terminaron inclinando la balanza a favor de México para albergar el torneo internacional por segunda ocasión en la historia.

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad con cabello oscuro y bigote, vistiendo traje marrón y camisa a rayas, sonriendo
Diego Luna actúa y produce la pelpicula que llega al catálogo de Netflix el 5 de junio. (Netflix México 86)

El guion fue escrito por Gabriel Ripstein junto a Daniel Krauze y apuesta por una narrativa mordaz sobre las relaciones entre poder político, medios de comunicación y futbol.

El elenco principal está encabezado por Diego Luna, quien además funge como productor ejecutivo. También participan Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas.

La producción general corre a cargo de Gaumont USA y destaca por su recreación estética de la década de los 80, así como por el retrato de un momento que marcó la historia deportiva y política de México.

Temas Relacionados

Diego LunaMéxico 86NetflixKarla SouzaDaniel Jiménez CachoFIFAMundial 2026mexico-entretenimientomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará la vivienda donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, en Culiacán

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Especialista de la Universidad Autonóma de Nuevo León señala que cada rutina debe ser personalizada e indicada por un dermatológo

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

El Índice de Paz México 2026 ubica a Baja California como la entidad más afectada por la confrontación entre el CJNG y el cártel de Sinaloa

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Durante varios años, el CMB designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de las 168 libras, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

DEPORTES

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento