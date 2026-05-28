Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

Baja California se mantiene como una de las entidades más golpeadas por la violencia generada por la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, conflicto que durante la última década dejó miles de homicidios y consolidó a la región fronteriza como uno de los principales focos de inseguridad en el país.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, la entidad registra los mayores estragos derivados de la fragmentación y disputa entre organizaciones criminales, particularmente por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.
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El reporte estima que la guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa provocó alrededor de 30 mil muertes violentas en México durante los últimos diez años, de las cuales más de la mitad ocurrieron en Baja California.
Especialistas consideran que esta confrontación representa el conflicto criminal más letal del país en la última década, debido a la expansión territorial de ambos grupos y la intensidad de las disputas armadas.
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El documento advierte que las pugnas entre organizaciones criminales se han convertido en uno de los principales factores que impulsan las formas más extremas de violencia en México, además de influir directamente en el deterioro de los indicadores de paz y seguridad.
Violencia en Baja California
Índice de Paz México 2026 · CJNG vs. Cártel de Sinaloa
Tijuana, Mexicali y Ensenada bajo presión
El estudio señala que Baja California es el principal campo de batalla entre ambas organizaciones criminales, al concentrar 55 por ciento de las muertes vinculadas con esta guerra.
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La confrontación también impacta a otros estados como Zacatecas, que concentra 14.9 por ciento de los homicidios relacionados con ambos grupos; Colima, con 11.4 por ciento; Jalisco, con 9.5 por ciento; y Quintana Roo, con 4.1 por ciento.
En Baja California, las principales ciudades afectadas por la violencia son Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde células armadas mantienen una disputa constante por corredores utilizados para el trasiego de cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia territorio estadounidense.
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Uno de los principales focos de conflicto se localiza en la zona oriente del Valle de Mexicali, región limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora, considerada estratégica para el movimiento de grupos criminales.
Las autoridades también han detectado reacomodos entre células delictivas en distintos municipios fronterizos, situación que incrementó la tensión y los enfrentamientos armados.
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Fragmentación del cártel de Sinaloa cambió alianzas
El Índice de Paz México 2026 destaca que la violencia se intensificó tras la fractura interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
El conflicto escaló luego del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024, operación que presuntamente fue orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también se entregó ese mismo día.
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Tras esos hechos, el liderazgo de la facción conocida como La Mayiza quedó bajo el mando de Ismael “El Mayito Flaco” Zambada Sicairos, según el reporte.
La disputa interna dentro del cártel de Sinaloa provocó cambios en las alianzas criminales, incluyendo una cooperación temporal entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a los grupos ligados a Los Zambada.
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Analistas consideran que estos reacomodos criminales modificaron momentáneamente el mapa del narcotráfico en el norte del país y podrían derivar en nuevos episodios de violencia en Baja California.
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