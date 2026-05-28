México

Baja California padece los estragos de la guerra entre CJNG y cártel de Sinaloa

El Índice de Paz México 2026 ubica a Baja California como la entidad más afectada por la confrontación entre el CJNG y el cártel de Sinaloa

Guardar
Google icon
Vehículos militares y policiales con luces encendidas, junto a personal uniformado, en un camino de terracería en una zona fronteriza árida, con cinta policial y un letrero de carretera con grafiti.
Baja California concentra más de la mitad de los homicidios relacionados con la guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baja California se mantiene como una de las entidades más golpeadas por la violencia generada por la confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, conflicto que durante la última década dejó miles de homicidios y consolidó a la región fronteriza como uno de los principales focos de inseguridad en el país.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, la entidad registra los mayores estragos derivados de la fragmentación y disputa entre organizaciones criminales, particularmente por el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El reporte estima que la guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa provocó alrededor de 30 mil muertes violentas en México durante los últimos diez años, de las cuales más de la mitad ocurrieron en Baja California.

Especialistas consideran que esta confrontación representa el conflicto criminal más letal del país en la última década, debido a la expansión territorial de ambos grupos y la intensidad de las disputas armadas.

PUBLICIDAD

El documento advierte que las pugnas entre organizaciones criminales se han convertido en uno de los principales factores que impulsan las formas más extremas de violencia en México, además de influir directamente en el deterioro de los indicadores de paz y seguridad.

Violencia en Baja California

Índice de Paz México 2026  ·  CJNG vs. Cártel de Sinaloa

30,000 Muertes violentas en 10 años
El enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa provocó alrededor de 30,000 muertes violentas en México durante la última década, según el Índice de Paz México 2026.
55% Muertes concentradas en Baja California
Más de la mitad de los homicidios vinculados a esta guerra ocurrieron en Baja California, que concentra el 55% del total nacional relacionado con este conflicto.
3 Ciudades más afectadas en BC
Tijuana, Mexicali y Ensenada son los principales focos de violencia en Baja California, donde células armadas disputan corredores de cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.
2024 Quiebre del Cártel de Sinaloa
El 25 de julio de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada fue entregado a autoridades de Estados Unidos. El evento desencadenó la fractura interna entre Los Chapitos y La Mayiza, reconfigurando alianzas criminales en el norte del país.
Distribución de homicidios por estado
Porcentaje del total vinculado al conflicto CJNG–Cártel de Sinaloa. Haz clic en cada barra para más información.
Baja California
55%
Principal campo de batalla. Tijuana, Mexicali y Ensenada concentran la disputa por rutas de tráfico hacia Estados Unidos.
Zacatecas
14.9%
Segundo estado más afectado. La disputa por el control territorial entre ambas organizaciones generó una ola de violencia sostenida.
Colima
11.4%
Uno de los estados más pequeños del país, pero con alta concentración de homicidios vinculados al conflicto entre ambos cárteles.
Jalisco
9.5%
Cuna del CJNG. A pesar de ser territorio de origen del grupo, también registra enfrentamientos activos con facciones del Cártel de Sinaloa.
Quintana Roo
4.1%
La disputa por el control de zonas turísticas y puertos de entrada ha convertido a Quintana Roo en un frente secundario del conflicto.
Resto del país
5.1%
El porcentaje restante se distribuye en otros estados con presencia menor pero activa de ambas organizaciones criminales.
Cronología del conflicto
Última década
Inicio de la expansión territorial del CJNG y escalada del conflicto con el Cártel de Sinaloa
El enfrentamiento entre ambas organizaciones se convirtió en el conflicto criminal más letal del país, con alrededor de 30,000 muertes violentas en diez años. Baja California emerge como el principal escenario de disputa por rutas hacia Estados Unidos.
25 de julio de 2024
Ismael "El Mayo" Zambada es entregado a autoridades de Estados Unidos
La operación fue presuntamente orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien también se entregó ese mismo día. El evento desencadenó la fractura interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.
Tras julio de 2024
La Mayiza queda bajo el mando de Ismael "El Mayito Flaco" Zambada Sicairos
La fractura interna del Cártel de Sinaloa provocó un reajuste de alianzas: el CJNG y Los Chapitos establecieron una cooperación temporal para enfrentar a los grupos ligados a Los Zambada, modificando el mapa del narcotráfico en el norte del país.
2025–2026
Reacomodos criminales en municipios fronterizos de Baja California
Las autoridades detectan desplazamientos de células delictivas en distintos municipios fronterizos. El Valle de Mexicali y la zona limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora, se consolidan como focos estratégicos de tensión. Analistas advierten el riesgo de nuevos episodios de violencia.
Fuente: Índice de Paz México 2026

Tijuana, Mexicali y Ensenada bajo presión

El estudio señala que Baja California es el principal campo de batalla entre ambas organizaciones criminales, al concentrar 55 por ciento de las muertes vinculadas con esta guerra.

La confrontación también impacta a otros estados como Zacatecas, que concentra 14.9 por ciento de los homicidios relacionados con ambos grupos; Colima, con 11.4 por ciento; Jalisco, con 9.5 por ciento; y Quintana Roo, con 4.1 por ciento.

En Baja California, las principales ciudades afectadas por la violencia son Tijuana, Mexicali y Ensenada, donde células armadas mantienen una disputa constante por corredores utilizados para el trasiego de cocaína, metanfetamina y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Uno de los principales focos de conflicto se localiza en la zona oriente del Valle de Mexicali, región limítrofe con San Luis Río Colorado, Sonora, considerada estratégica para el movimiento de grupos criminales.

Las autoridades también han detectado reacomodos entre células delictivas en distintos municipios fronterizos, situación que incrementó la tensión y los enfrentamientos armados.

FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as “El Mencho,” pose for a photo at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, July 1, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo
FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as “El Mencho,” pose for a photo at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, July 1, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo

Fragmentación del cártel de Sinaloa cambió alianzas

El Índice de Paz México 2026 destaca que la violencia se intensificó tras la fractura interna del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

El conflicto escaló luego del secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos el 25 de julio de 2024, operación que presuntamente fue orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien también se entregó ese mismo día.

Tras esos hechos, el liderazgo de la facción conocida como La Mayiza quedó bajo el mando de Ismael “El Mayito Flaco” Zambada Sicairos, según el reporte.

La disputa interna dentro del cártel de Sinaloa provocó cambios en las alianzas criminales, incluyendo una cooperación temporal entre el CJNG y Los Chapitos para enfrentar a los grupos ligados a Los Zambada.

Analistas consideran que estos reacomodos criminales modificaron momentáneamente el mapa del narcotráfico en el norte del país y podrían derivar en nuevos episodios de violencia en Baja California.

Temas Relacionados

Baja CaliforniahomicidiosCJNGCártel de Sinaloanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará la vivienda donde fue detenido Alfredo Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, en Culiacán

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Especialista de la Universidad Autonóma de Nuevo León señala que cada rutina debe ser personalizada e indicada por un dermatológo

Abuso del skincare: especialista alerta sobre sus riesgos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Uno de los principales acuerdos fue trabajar de manera conjunta para evitar enfrentamientos dentro y fuera de los inmuebles deportivos

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Durante varios años, el CMB designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de las 168 libras, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Sobrinos de AMLO “se destapan” por candidaturas en municipios de Tamaulipas rumbo al 2027

Ambos políticos han manifestado interés en competir por alcaldías clave de la entidad: Ciudad Victoria y Tampico

Sobrinos de AMLO “se destapan” por candidaturas en municipios de Tamaulipas rumbo al 2027
MÁS NOTICIAS

NARCO

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Subastarán residencia ligada a Alfredo Beltrán Leyva: está saqueada y en abandono

Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Rocha Moya no fue un “estorbo” para realizar operativos contra Los Chapitos en Sinaloa, afirma Harfuch

“Que informe la Fiscalía”: Sheinbaum se deslinda sobre tema de ficha roja contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de mayo: familia de Liliana Vite bloquea la López Portillo, en Tultitlán, para exigir su localización con vida

ENTRETENIMIENTO

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

Muere integrante del elenco de “María de todos los Ángeles”: este fue el desgarrador mensaje de Mara Escalante

Carlos Bonavides arremete contra TV Azteca, Brozo y Carlos Loret de Mola en defensa de Sheinbaum: “Vendidos”

Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

DPR Ian confirma su presentación en el Fan Festival de Monterrey: conoce la fecha de su regreso a México

DEPORTES

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Jersey de México para el Mundial de Francia 98 vuelve a la venta y desata nostalgia entre aficionados: esto es lo que costará

Barras de la Liga MX acuerdan tregua durante Mundial 2026: ¿qué equipos aceptaron?

Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Experiencia Panini 2026 llega a Monterrey: fechas, horarios, actividades y cómo conseguir entrada

AEW Grand Slam México regresará a la Arena México en 2026 tras el éxito histórico del primer evento