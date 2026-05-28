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Canelo Álvarez revela en qué momento pudo darse la pelea contra David Benavidez

Durante varios años, el CMB designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de las 168 libras, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó

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Especial
Todos los fans del boxeo anhelan ver el combate entre el Canelo y La Bandera Roja. (Instagram @Canelo @davidBenavidez)

Saúl Canelo Álvarez reveló en qué momento pudo darse una pelea contra David Benavidez. Cabe recordar que ambos pugilistas han estado en el centro de la conversación debido al interés del público y la afición para verlos arriba del encordado.

Durante varios años, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) designó a Benavidez como aspirante obligatorio en la división de los supermedianos, pero el combate ante el tapatío nunca se concretó. Aunque David expresó reiteradamente su deseo de enfrentar a su compatriota, este optó por otras alternativas en su trayectoria profesional.

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Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)

¿En qué momento pudo darse una pelea entre Canelo y Benavidez?

En entrevista para el programa Inside The Ring, Canelo Álvarez recordó que cuando ambos se encontraban en las 168 libras, él enfrentó a todos los campeones de la división y cuestionó por qué Benavidez no hizo lo mismo. El jalisciense afirmó que, si El Monstruo Mexicano hubiera sido campeón en ese momento, él habría aceptado el combate, ya que su objetivo era convertirse en campeón indiscutido.

“Cuando ambos estábamos en las 168 libras, yo peleé con cada campeón de la división. Y me decía a mí mismo: ‘¿Por qué él nunca peleó con esos campeones?’. Si él hubiera sido campeón en ese momento, yo habría peleado con él. Porque mi objetivo era ser campeón indiscutido”
Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez during his ring walk before his fight against Anthony Yarde REUTERS/Hamad I Mohammed
Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Álvarez vs Benavidez: un combate que nunca sucederá

Actualmente, todo indica que el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y David Benavidez no tendrá lugar, ya que ambos boxeadores compiten en divisiones distintas. Álvarez permanece en las 168 libras (76,2 kg), división en la que ha destacado en los últimos años. A pesar de haber perdido sus cuatro cinturones de los supermedianos, continuará en esa categoría y enfrentará a Christian Mbilli el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, por el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Este enfrentamiento marcará el regreso del ex campeón mundial tras un 2025 complicado, periodo en el que cedió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y tuvo que ser operado del codo, situación que aplazó su vuelta al ring.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Por otra parte, David Benavidez ostenta títulos mundiales en dos divisiones diferentes. El Bandera Roja conquistó los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso crucero, tras imponerse por nocaut técnico a Gilberto “Zurdo” Ramírez el 2 de mayo. Además, posee el título mundial de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo y el campeonato regular de la AMB en las 175 libras (79,4 kg).

Hoy, cada boxeador sigue una trayectoria diferente. La distancia en las divisiones y el desarrollo de sus carreras hacen que el combate entreCanelo ÁlvarezyDavid Benavidezsea una posibilidad prácticamente descartada

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