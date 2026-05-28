Una vida sin tortillas ni pozole: cambio climático favorecería expansión de plaga contra el maíz, advierten especialistas

La sequía y enfermedades en los cultivos de maíz ponen en riesgo la producción de alimentos esenciales como tortillas y pozole en México, impactando la cultura culinaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático no sólo está alterando las lluvias, provocando sequías o elevando las temperaturas en México. Ahora, especialistas de la UNAM y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) advirtieron que también podría acelerar la expansión de una peligrosa plaga capaz de afectar la producción de maíz, comprometer la seguridad alimentaria y poner en riesgo parte del patrimonio biocultural del país.

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM señalaron que el aumento sostenido de la temperatura global y la variabilidad climática crean condiciones ideales para que diversas plagas agrícolas se reproduzcan más rápido y sobrevivan en nuevas regiones.

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Uno de los casos que más preocupa es el de la chinche Blissus leucopterus, una plaga que ya muestra un crecimiento acelerado en cultivos mexicanos y que podría expandirse aún más en las próximas décadas.

Cambio climático favorecería expansión de plaga del maíz

El estudio titulado “A threat to food security in Mexico: Climate-driven expansion of maize devastating pest and its economic impact”, elaborado por especialistas de la UNAM y el INIFAP, analizó cómo el cambio climático impulsaría la expansión de esta chinche en México.

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Para ello, los investigadores utilizaron modelos climáticos y ecológicos proyectados para 2030, 2050 y 2070. Los resultados muestran que la zona climáticamente favorable para la expansión de la plaga podría pasar del 12 % del territorio nacional a entre el 15 y 16 % hacia mediados de siglo.

Los especialistas identificaron especial riesgo en estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, donde la plaga ya puede completar ciclos reproductivos en apenas 15 días, dificultando el control mediante insecticidas.

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Además, advirtieron que la chinche podría establecerse en regiones de Sinaloa, uno de los mayores productores de maíz en México y pieza clave para el abastecimiento nacional.

Las pérdidas económicas serían millonarias

La investigación advierte que las consecuencias económicas podrían ser comparables con los daños ocasionados por desastres naturales de gran magnitud, como el huracán Otis.

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De acuerdo con las proyecciones del estudio, las pérdidas económicas derivadas de la expansión de la plaga podrían alcanzar cerca de 600 millones de dólares para 2030 y superar los mil 200 millones de dólares hacia 2070 en escenarios de alto riesgo.

Los investigadores señalaron que estas cifras equivaldrían aproximadamente al 0.025 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, aunque aclararon que el análisis no contempla todos los costos indirectos asociados.

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El impacto sería especialmente severo para pequeños productores rurales que dependen del maíz tanto para comercialización como para autoconsumo.

La tortilla, el pozole y el patrimonio cultural en riesgo

Especialistas de la UNAM subrayaron que el problema no sólo tendría consecuencias económicas, sino también sociales y culturales.

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El maíz es uno de los alimentos más importantes en la dieta mexicana y base de productos esenciales como la tortilla, el pozole, los tamales y múltiples platillos tradicionales.

México también es reconocido como centro de origen y diversificación del maíz, con al menos 59 razas nativas desarrolladas durante generaciones por comunidades campesinas e indígenas.

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La expansión de plagas, combinada con el cambio climático, podría amenazar esa diversidad genética y los conocimientos tradicionales asociados al cultivo del maíz.

Cambio climático y migración rural

El investigador Bernardo Bastien explicó que muchos agricultores podrían verse obligados a abandonar sus tierras debido a las pérdidas constantes y la dificultad para sostener la producción agrícola.

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Esta situación podría provocar migración rural, afectar economías locales y debilitar la transmisión de conocimientos ancestrales relacionados con el cultivo del maíz nativo.

A ello se suma el uso intensivo de pesticidas para combatir la plaga, lo que también representa riesgos para la salud humana debido a la exposición constante a químicos agrícolas.

¿Qué proponen los especialistas?

Ante este escenario, los investigadores pidieron fortalecer las políticas públicas para enfrentar los efectos del cambio climático sobre las plagas agrícolas.

Entre las principales propuestas destacan:

Crear sistemas de monitoreo y alerta temprana

Mejorar las bases de datos sobre plagas agrícolas

Implementar programas de vigilancia fitosanitaria

Desarrollar estrategias de control sostenibles

Reducir el uso intensivo de agroquímicos

Recuperar prácticas tradicionales de manejo agrícola

Los especialistas concluyeron que enfrentar amenazas como la expansión de Blissus leucopterus requerirá una estrategia integral que combine ciencia, políticas públicas y conocimientos tradicionales para proteger el sistema agrícola mexicano.