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Dan prisión provisional al sobrino de “El Chapo”: Estados Unidos tiene 60 días para solicitar su extradición

Isaí Martínez fue trasladado a El Altiplano luego de ser detenido en Nogales, Sonora

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Detención sobrino de "El Chapo" en Sonora
El sobrino de "El Chapo" ya había sido detenido en 2008 en Sinaloa. Foto: x/@OHarfuch

Una jueza federal dictó la detención provisional con fines de extradición de Isaí Martínez, alias “El Chinacate”, sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Luego de ser detenido en Nogales, Sonora, el pasado martes, se llevó a cabo una audiencia este miércoles en la que se le notificó que el motivo de su captura fue a petición del gobierno de Estados Unidos al acusarlo por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

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La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, le informó que a partir de este jueves 28 de mayo empezará a correr el plazo de 60 días para que Estados Unidos presente formalmente su petición de extradición.

Mientras se lleva a cabo su envió a los Estados Unidos, el sobrino de “El Chapo” permanecerá recluido en el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Coordinaba la producción y distribución de drogas sintéticas en el corredor Costa Rica-Estados Unidos

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, camiseta blanca y ojos censurados, custodiado por manos oscuras. En segundo plano, Joaquín Guzmán Loera borroso.
En 2008 fue identificado como integrante del Cártel de Sinaloa. Su liberación no queda clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Isaí Martínez fue detenido el pasado 26 de mayo en un domicilio de la colonia Casa Blanca del municipio de Nogales derivado de trabajos de inteligencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones del Gabinete de Seguridad.

“El Chinacate” es identificado por las autoridades como operador logístico de un grupo delictivo, quien se encargaba de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Las autoridades lo señalan como operador y coordinador logístico del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, la cual lideran los hijos de “El Chapo” Guzmán. Además, se cree que el año pasado coordinó la venta de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante su captura le fueron aseguradas dos armas largas y cartuchos.

Ya había sido detenido en 2008

El Chapo Guzmán ICE
Joaquín Guzmán Loera se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Cumple una condena de cadena perpetua más 30 años. (Foto: ICE)

En junio de 2008, Isaí Martínez fue detenido en la avenida de las Torres del fraccionamiento Urbi Quintas de la ciudad de Culiacán, al ser identificado como integrante del Cártel de Sinaloa y sobrino de “El Chapo” Guzmán.

Reportes periodísticos refieren que su arresto se ejecutó por elementos de la entonces Policía Federal Preventiva, cuando el sujeto tenía 25 años de edad. En esa ocasión le fueron aseguradas dos armas de fuego; cartuchos útiles; una USB; 2 radios de comunicación y un vehículo con permiso para circular del estado de Sonora.

Tras su captura, el hombre aseguró ser hermano de Enoc Martínez Zepeda, quien había sido detenido en julio de 2005 en uno de los retenes instalados por el Ejército Mexicano en carreteras de la entidad.

Un mes después de su arresto, Isaí Martínez fue trasladado al penal del Altiplano por delitos contra la salud y delincuencia organizada; sin embargo, no queda claro las condiciones en las que fue liberado.

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