Daniel Arenas ya había renunciado a la actuación, pero la llamada de Juan Osorio lo cambió todo

(Instagram)

El regreso de Daniel Arenas a la televisión mexicana se concreta este 2026 bajo la producción de Juan Osorio y junto a Silvia Navarro, en el contexto de una nueva versión de un clásico de las telenovelas.

El actor colombiano, quien permaneció cinco años alejado de la actuación, retoma un protagónico en la pantalla de Televisa Univisión tras una pausa que, en sus palabras, fue necesaria para reinventarse y regresar, según declaró en un encuentro con la prensa transmitido por Eden Dorantes.

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Arenas considera su regreso como una señal

En un encuentro con la prensa capturado por Eden Dorantes, Daniel Arenas ahondó en su regreso como un acontecimiento inesperado y “por la puerta grande”:

“Para mí en particular es un regreso después de cinco años. Creo, lo digo con toda la humildad del mundo, por la puerta grande, porque es un libreto magistral”, señaló el actor, quien enfatizó la importancia de reinventarse y tomar distancia para crecer profesionalmente.

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(Instagram: @juanosorio.oficial)

El intérprete destaca que volver a la televisión mexicana fue una decisión influida directamente por la invitación de Juan Osorio:

“La decisión no fue mía. Yo había tomado la decisión de no volver a actuar. Algo muy personal, muy mío. Pero recibí una llamada de Juan Osorio... Para estar al lado de Silvia Navarro, para tener la oportunidad de regresar sin haber estado después de cinco años, estar con el mismo Juan Osorio, que ustedes saben que es un tipo que se encarga de conseguir los mejores elencos”, sentenció.

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La invitación al evento carnavalero podría marcar el inicio de una nueva etapa profesional del actor colombiano - crédito danarenas / Instagram

Arenas vio esta como una señal y decidió aventurarse:

“Creo que Dios se hubiera molestado conmigo, donde hubiera dicho, pues con toda humildad y con todo respeto: ‘Juan, muchas gracias’. Dije: ‘Por algo me está pasando esto’. Yo a nadie llamé en cinco años, yo no tengo mánager hace dieciséis años. Entonces, que te llamen, que piensen en ti, que te consideren para un personaje, yo creo que tiene un significado muy grande. Y para mí fue una señal de Dios de: ‘Quiero que vuelvas’”.

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El proyecto y el contexto de la telenovela

El regreso se produce con una producción de horario estelar, respaldada por un libreto que el propio Arenas califica como “envidiado por mucha gente”. El actor comparte créditos con Silvia Navarro, quien de acuerdo con sus declaraciones, es reconocida como “la reina de las novelas”.

Arenas mantuvo bajo perfil desde su decisión de alejarse de las redes sociales y eventos públicos - crédito danarenas / Instagram

Sobre su ausencia, Arenas expone:

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“Hace falta reinventarse, hace falta darse pausas. De pronto la mía fue un poco larga, cinco años está un poco largo, pero tenemos que hacerlo todos, todos, todos en nuestras vidas. Y más un actor, porque un actor se alimenta de sus experiencias, de sus vivencias. Tiene que ir afuera, que le pasen cosas buenas, malas, porque si no, ¿cómo podemos interpretar personajes?”.

Durante la conferencia, el actor agradece el respaldo de Televisa Univisión y el recibimiento del público tras su pausa:

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“Es la bendición más grande para un artista, que todavía a la gente le guste tu trabajo, que te quiera ver, que te respete, que te admire, que recuerde personajes anteriores. Yo creo que no hay nada más grande, más importante para un artista que eso”.

El nuevo proyecto de Osorio integra también a figuras como Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos, quienes están listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”,

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