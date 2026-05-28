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Así luce hoy Constanza Creel, la hija de Edith González: el parecido que sorprendió a todos

Usuarios en redes sociales resaltaron el parecido no sólo en físico, sino en su manera de ser

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Edith González solía decir "hay que amar la vida" (Instagram)
Edith González solía decir "hay que amar la vida" (Instagram)

La reciente aparición de Constanza Creel González —hija de la recordada actriz Edith González— ha provocado revuelo entre quienes la vieron en el aeropuerto de Ciudad de México. La joven, de veintiún años, impactó por el evidente parecido con su madre, fallecida en 2019.

Reporteros se acercaron a Constanza para obtener declaraciones, pero la joven replicó la icónica frase que solía usar Edith González ante la prensa: “sin comentarios”.

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Esta respuesta, junto con su porte y presencia, evocó de inmediato a la protagonista de Corazón salvaje en la memoria de quienes presenciaron el momento.

Constanza y el legado de Edith González

El video del encuentro circuló rápidamente en redes sociales y plataformas de entretenimiento. El periodista Michelle Rubalcava expresó en su canal que le resultó nostálgico ver a Constanza:

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“Reapareció la hija de Edith González, Constanza. Qué chula está, bien grandota, bien bonita”, dijo, remarcando el asombro por el parecido entre madre e hija.

(Captura de pantalla/Michismecito)
(Captura de pantalla/Michismecito)

El hecho de que Constanza respondiera con la misma frase que Edith González utilizaba para proteger su privacidad no pasó desapercibido. El periodista subrayó que la joven mostró educación y cordialidad, a pesar de la insistencia de los reporteros.

Quienes se preguntan cómo luce actualmente Constanza Creel encuentran la respuesta en este reciente video: la joven ha crecido, mantiene rasgos muy similares a los de Edith González y conserva el carácter reservado que caracterizaba a la actriz.

La FOTO de Edith González que reveló Erika Buenfil y llenó de nostalgia a las redes
Las redes sociales se pudieron nostálgicas tras una fotografía. (edithgonzalezmx1)

El presente de Constanza: discreción y compromiso social

Después del fallecimiento de Edith González, Constanza quedó bajo el cuidado de su padre, Santiago Creel. Además, la joven asumió la responsabilidad de continuar el trabajo de la fundación creada por su madre, enfocada en la investigación y prevención del cáncer de ovario.

Constanza Creel ha optado por mantener un bajo perfil público, limitando sus apariciones y evitando declaraciones ante los medios.

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