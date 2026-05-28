Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Siete cuerpos aparecieron ayer en distintos municipios de Sinaloa, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso y documentó, en paralelo, ataques con armas y explosivos contra al menos cuatro comercios en Culiacán.
El primer hallazgo ocurrió cerca de la 01:00 hora en la colonia Infonavit Barrancos, donde un hombre murió a balazos al interior de una vivienda sobre la calle Municipio Libre. El crimen marcó el inicio de una jornada que se extendió sin pausa hasta la madrugada del día siguiente.
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Los cuerpos en Culiacán: maletas frente a una escuela
Horas después del primer homicidio, personal militar en patrullaje encontró restos humanos de dos personas en la colonia Esthela Ortiz de Toledo. Los restos estaban distribuidos en maletas y bolsas, abandonados frente a unas canchas deportivas y a una cuadra de un jardín de niños.
En total, Culiacán concentró tres de las siete víctimas del día. La Fiscalía consolidó estos casos en sus carpetas de investigación junto con los hallazgos registrados en el sur y en el puerto del estado.
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Decapitados en El Rosario y dos cuerpos en Mazatlán
En el municipio de El Rosario, dos cuerpos decapitados y desmembrados —un hombre y una mujer— aparecieron en el entronque de la carretera México 15 con la vía estatal hacia la sindicatura de Chametla. Las cabezas estaban sobre el suelo; los cuerpos, dentro de un costal cubierto con maíz.
En Mazatlán, otros dos hombres sin vida fueron hallados sobre un camino de terracería en las inmediaciones del Ejido El Castillo, frente al penal de la ciudad. La ubicación corresponde a las cercanías de la carretera libre Mazatlán–Villa Unión.
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Ataques a comercios en la capital sinaloense
Culiacán también vivió ataques coordinados contra negocios a lo largo del día. Un grupo armado incendió un local en la colonia Las Quintas, el mismo establecimiento que ya había recibido disparos en una ocasión anterior.
Después, una clínica médica en la colonia Hidalgo recibió una ráfaga de disparos. Por la tarde, una imprenta en la colonia Los Pinos sufrió daños atribuidos a explosivos, y por la noche una marisquería en el centro de la ciudad fue atacada también a tiros.
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Robos de vehículos y desapariciones en la región centro
La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió seis denuncias durante la misma jornada. La cifra se suma a una tendencia al alza en ese delito dentro de esa zona del estado.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro denuncias por privación de la libertad personal, todas concentradas también en la Región Centro. Ninguno de los casos de desaparición tenía resolución al momento del reporte oficial.
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El balance oficial
La Fiscalía General emitió su reporte el jueves 28 de mayo con los datos consolidados del día anterior. La dependencia reiteró que todos los datos provienen de denuncias formalizadas ante las unidades y agencias del Ministerio Público del estado.
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