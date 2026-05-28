México

Sinaloa enfrenta su día más violento: siete homicidios y comercios atacados en distintos municipios

Las autoridades estatales abrieron investigaciones por homicidio doloso, robo de vehículos y privación de la libertad

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete cuerpos aparecieron ayer en distintos municipios de Sinaloa, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso y documentó, en paralelo, ataques con armas y explosivos contra al menos cuatro comercios en Culiacán.

El primer hallazgo ocurrió cerca de la 01:00 hora en la colonia Infonavit Barrancos, donde un hombre murió a balazos al interior de una vivienda sobre la calle Municipio Libre. El crimen marcó el inicio de una jornada que se extendió sin pausa hasta la madrugada del día siguiente.

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Los cuerpos en Culiacán: maletas frente a una escuela

Horas después del primer homicidio, personal militar en patrullaje encontró restos humanos de dos personas en la colonia Esthela Ortiz de Toledo. Los restos estaban distribuidos en maletas y bolsas, abandonados frente a unas canchas deportivas y a una cuadra de un jardín de niños.

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Marcadores de evidencia, incluyendo sangre y un casquillo, en una escena de crimen nocturna con luces de vehículos policiales y cinta de seguridad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, Culiacán concentró tres de las siete víctimas del día. La Fiscalía consolidó estos casos en sus carpetas de investigación junto con los hallazgos registrados en el sur y en el puerto del estado.

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Decapitados en El Rosario y dos cuerpos en Mazatlán

En el municipio de El Rosario, dos cuerpos decapitados y desmembrados —un hombre y una mujer— aparecieron en el entronque de la carretera México 15 con la vía estatal hacia la sindicatura de Chametla. Las cabezas estaban sobre el suelo; los cuerpos, dentro de un costal cubierto con maíz.

En Mazatlán, otros dos hombres sin vida fueron hallados sobre un camino de terracería en las inmediaciones del Ejido El Castillo, frente al penal de la ciudad. La ubicación corresponde a las cercanías de la carretera libre Mazatlán–Villa Unión.

Cinta amarilla 'Escena del Crimen No Pase' en diagonal. Marcadores de evidencia numerados y círculos blancos delinean casquillos sobre asfalto oscuro.
Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ataques a comercios en la capital sinaloense

Culiacán también vivió ataques coordinados contra negocios a lo largo del día. Un grupo armado incendió un local en la colonia Las Quintas, el mismo establecimiento que ya había recibido disparos en una ocasión anterior.

Después, una clínica médica en la colonia Hidalgo recibió una ráfaga de disparos. Por la tarde, una imprenta en la colonia Los Pinos sufrió daños atribuidos a explosivos, y por la noche una marisquería en el centro de la ciudad fue atacada también a tiros.

Robos de vehículos y desapariciones en la región centro

La Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió seis denuncias durante la misma jornada. La cifra se suma a una tendencia al alza en ese delito dentro de esa zona del estado.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro denuncias por privación de la libertad personal, todas concentradas también en la Región Centro. Ninguno de los casos de desaparición tenía resolución al momento del reporte oficial.

El balance oficial

La Fiscalía General emitió su reporte el jueves 28 de mayo con los datos consolidados del día anterior. La dependencia reiteró que todos los datos provienen de denuncias formalizadas ante las unidades y agencias del Ministerio Público del estado.

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