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Colectivo en Sinaloa interpone queja contra perito por comentarios revictimizantes a desaparecidos: “Eduquen a sus hijos”

Infobae México preguntó a la Fiscalía Estatal sobre las acciones que se llevarán a cabo al respecto, pero hasta el momento no han dado una respuesta

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Colectivo de búsqueda en Sinaloa presenta queja contra perito
Foto: Facebook / Sabuesos Guerreras A.C.

Durante una jornada de búsqueda en el municipio de Mocorito realizada el fin de semana, una perito de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) fue señalada por integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras A.C. de haber realizado comentarios revictimizantes a personas desaparecidas.

Eduquen a sus hijos”, fue la frase que la mujer, identificada como Berenice Rentería, utilizó en plena jornada para la extracción de cuerpos de una fosa clandestina ubicada en un predio baldío

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A través de redes sociales, los integrantes del colectivo denunciaron la burla y comentarios realizados por la funcionaria, a quien también acusaron por tener una actitud carente de sensibilidad y prepotente.

“Las madres buscadoras no necesitamos juicios morales de quiénes tienen la obligación institucional de atendernos con respeto y dignidad. Resulta profundamente ofensivo e inaceptable que una servidora pública exprese hacia familias de personas desaparecidas frases como “Eduquen a sus hijos”, insinuando que las víctimas son responsables de su desaparición o asesinato", denunció el colectivo.

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Colectivo exigió respecto y trato digno para los padres y madres buscadores

La mujer fue captada en video y se limitó a guardar silencio mientras hacía expresiones desestimando los comentarios de las madres buscadoras. Video: Sabuesos Guerreras A.C.

Sabuesos Guerreras A.C. también señaló que la perito acudió al sitio donde realizarían la extracción de cuerpos en compañía de tres estudiantes de segundo grado de criminalística a quienes ordeno que procesaran la fosa clandestina.

Los buscadores denunciaron que los estudiantes ingresaron a la fosa (de casi dos metros de profundidad) sin traje ni cubrebocas, y mientras ellos trabajaban “ella se sentó a ver al joven que en realidad no sabía lo que estaba haciendo”.

De acuerdo con las madres y padres, el joven le preguntaba de manera constante a la perito cómo llevar a cabo la diligencia, a lo que ella respondía “dime tú”; sin embargo, deslindaron a los jóvenes de alguna responsabilidad por la falta de protocolos.

“Gracias a su ineficiencia y desconocimiento para procesar una fosa (porque ella misma dijo que no sabía hacer eso) salimos del predio casi a las ocho de la noche”, acusaron.

Tras los hechos, las madres y padres buscadores exigieron respeto, trato digno y garantías de no repetición para todas las víctimas y colectivos que trabajan todos los días para realizar el trabajo que deberían llevar a cabo las autoridades.

Presentan queja ante la Fiscalía de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)

La líder del colectivo anunció que presentarían quejas ante las instancias correspondientes luego de los malos tratos recibidos por parte de la perito de la Fiscalía de Sinaloa. Video: Sabuesos Guerreras A.C.

María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo, relató los malos tratos que vivieron durante la jorna de búsqueda en Mocorito, donde se condujo con indiferencia y sin dirigirle la palabra a las madres y padres buscadoras.

Además, señaló que cuestionaron a los estudiantes y a la perito sobre la falta de equipo adecuado para las diligencias en la fosa, lo que provocó que se molestaran.

“Para rematar ahorita a la salida, la señora se porta bastante grosera al decirnos que si nosotros hubiéramos educado a nuestros hijos no anduviéramos aquí buscándolos en el campo. Creo que esto es un llamado de atención hacia la fiscal, que ellos presumen de tanta capacitación que se les da", dijo la madre buscadora.

Luego de los hechos, fue el pasado martes 26 de mayo el colectivo interpuso una queja en el Órgano Interno de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con el objetivo de que se realice una investigación contra la perito.

Colectivo denuncia revictimización por parte de perito de la Fiscalía de Sinaloa
Foto: Sabuesos Guerreras A.C.

Un día después, este miércoles, la líder del colectivo acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para ingresar una queja y evitar que las familias de desaparecidos sean revictimizados.

Infobae México consultó con la Fiscalía del Estado de Sinaloa sobre las acciones que se están realizando para atender la queja del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, pero hasta el momento no se ha obtenido una repuesta.

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