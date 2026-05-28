Producción de materias primas podría impulsar a México en la industria farmacéutica: estos son los retos pendientes

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca impulsar la industria farmacéutica en México, así se dio a conocer durante la conferencia matutina del jueves 28 de mayo.

“México tiene todo lo necesario para poder convertirse en un jugador muy particular para ese desarrollo”, destacó durante su intervención el secretario de salud, David Kershenobich.

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Se trata de una inversión de 21 mil millones de pesos que permitirá fortalecer esta industria en el país. “Más allá de la cifra, habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país”, expresó el titular de Salud.

México busca reducir su dependencia de insumos importados

Durante la conferencia de prensa matutina, autoridades y representantes del sector subrayaron la importancia de acercar la producción de insumos médicos ante la volatilidad de las cadenas logísticas internacionales. Situaciones como la pandemia de COVID-19 y conflictos en rutas clave han hecho evidente la necesidad de fortalecer la autosuficiencia.

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“Es muy importante que acerquemos la producción. Yo creo que estamos en un momento muy propicio, muy favorable, cuando uno habla con los diferentes actores de construir en esta región del mundo una industria. Va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr”, señaló Luz Astrea Ocampo Gutiérrez de Velasco, directora general de Grupo Neolpharma.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, resaltó que actualmente existe una dependencia mundial hacia China e India para la producción de principios activos farmacéuticos (APIs) y materia prima, pero México cuenta con ventajas clave: “Tenemos, por una parte, los laboratorios, tenemos el interés, tenemos las instalaciones, tenemos la industria petrolera, que nos da la posibilidad de desarrollar las materias primas esenciales”.

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Recordó que el país ya tuvo en el pasado la capacidad de producir los APIs y las materias primas necesarias para la industria: “Durante muchos años México tenía la capacidad de producir los APIs y las materias primas. Se dejó, pero ahora con el entusiasmo que tiene la industria, se va a poder re-reanimar”.