México

Cámara de Diputados aprueba anular elecciones en México por injerencia extranjera: esto dice la reforma de Monreal

El pleno aprobó la reforma con más de 300 votos a favor y fue turnada al Senado de la República

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Elección Judicial 01 - Junio - 2025
CIUDAD DE MÉXICO, 01JUNIO2025.- Personal del Instituto Nacional Electoral realizó la instalación de Casilla Básica para las elecciones al Nuevo Poder Judicial en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la calle de Moneda en el Centro Histórico. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La Cámara de Diputados aprobó la reforma para permitir que las elecciones en México se puedan anular por injerencia extranjera, que propuso Ricardo Monreal, legislador de Morena y presidente de la Junto de Coordinación Política (JUCOPO).

La inicitiva para adicionar un inciso a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política obtuvo 305 votos a favor y 127 en contra, con lo cual se añadió una cuarta causal para anular elecciones en el país.

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“El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política, introduciendo una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera", escribió en redes sociales.

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