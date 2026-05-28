Alejandro González Iñárritu explota contra FIFA y asegura que el Mundial 2026 “le quitó el futbol a la gente por avaricia”

El ganador del Oscar recordó México 86 y aseguró que hoy las familias mexicanas quedaron fuera del torneo.

El director mexicano Alejandro González Iñárritu lanzó una fuerte crítica contra la organización del Mundial 2026 y cuestionó varias decisiones tomadas por la FIFA rumbo al torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante una charla con medios de comunicación después de integrarse a El Colegio Nacional, el ganador del Oscar habló sobre el ambiente previo a la Copa del Mundo y aseguró que, a poco más de un año de su inicio, no percibe emoción entre los aficionados mexicanos.

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El director mexicano aseguró que el futbol fue secuestrado por intereses económicos y corporativos.

“Es triste, la verdad. Estaba platicando con Villoro, que es el experto, y le digo que no siento ningún ambiente mundialero y él está de acuerdo. Porque hay muy pocos partidos en México. El haber dispersado un Mundial en tres países me parece, otra vez, algo de avaricia de la mafia de la FIFA”.

El realizador consideró que repartir la competencia entre tres naciones terminó por reducir la identidad del torneo y dejó a México con una participación limitada dentro del calendario total de encuentros.

Iñárritu también se pronunció sobre el elevado precio de las entradas, tema que ha provocado polémica entre aficionados desde que comenzaron a filtrarse costos para algunos partidos del certamen.

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"La mano de Dios", una de las camisetas más deseadas

El cineasta recordó que en 1986 FIFA World Cup pudo asistir al histórico partido donde Diego Maradona marcó la famosa “Mano de Dios” ante Inglaterra, pese a que su familia no tenía grandes recursos económicos. Sin embargo, afirmó que hoy una experiencia similar resulta prácticamente imposible para la mayoría de las familias mexicanas.

“FIFA cobró tres veces un Mundial… El costo de los boletos me parece una grosería, ahorita el más barato es de 10 mil o 20 mil pesos. ¿Quieres llevar a tus hijos? Es una barbaridad. Me parece que le han quitado al mundo un gusto popular que se robaron”.

Además, el director también criticó la manera en que actualmente se transmiten los partidos, señalando que antes el Mundial podía disfrutarse de manera mucho más accesible.

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Nuevos centros Ecobici se observan cerca del Estadio Azteca en la Ciudad de México, formando parte de la estrategia para mejorar el acceso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahora para verlo en televisión tienes que pagar. Antes era una celebración de un país orgulloso de recibir al mundo, había una alegría, un orgullo; ahora dividido en tres países, me parece una mala decisión de los que manejan el mundo, de los corporativos”.

La inauguración del 2026 FIFA World Cup está programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana abrirá su participación frente a Sudáfrica.