México

Ya hay fecha oficial para el Servicio Universal de Salud: el sistema que te permitirá atenderte en el IMSS o el ISSSTE sin importar tu afiliación

Una sola credencial dará acceso a atención médica pública sin importar la institución o el lugar de residencia

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Credencial Universal de Salud
El registro requiere identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto. (Imagen Ilustrativa: X/ @avisosbienestar)

El Gobierno federal de México anunció el Servicio Universal de Salud, un esquema que permitirá a cualquier persona atenderse en el IMSS, el IMSS Bienestar o el ISSSTE independientemente de su derechohabiencia, lugar de residencia o tipo de padecimiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum y Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, presentaron los detalles del programa durante la conferencia mañanera de este martes 26 de mayo.

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El anuncio detalló el mecanismo de registro, los documentos necesarios y los servicios que cubrirá el sistema.

Un médico con bata blanca examina con las manos el cuello de una mujer joven con camiseta azul en un consultorio. Un diagrama anatómico se ve al fondo.
Después del registro, el interesado recibe una notificación por SMS para recoger su credencial física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La credencial unificará los sistemas de salud en uno solo

La credencial del Servicio Universal de Salud reemplazará de forma gradual los carnets del IMSS y del ISSSTE, según el Gobierno de México.

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Funcionará como identificación oficial en el sector salud e incluirá nombre, CURP, tipo de sangre y condición de donador de órganos.

Una mujer trabaja en una laptop frente a proyecciones holográficas de avatares médicos, datos de ADN, cerebros, corazones y gráficos de salud.
Con la credencial se podrá dar continuidad a tratamientos de insuficiencia renal, cáncer, trasplantes, hemofilia y VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión digital estará disponible en la App MX. A través de ella, el usuario podrá consultar su historial clínico, agendar citas, y acceder a recetas digitales.

El sistema facilitará el intercambio de información entre el IMSS, el IMSS Bienestar, el ISSSTE, servicios sanitarios estatales, instituciones militares e institutos nacionales de salud.

¿Cuándo iniciará este servicio?

La fecha oficial de entrada en operación del Servicio Universal de Salud es el 1 de enero de 2027, según confirmaron Sheinbaum y Clark García Dobarganes en la mañanera de este martes.

A partir de ese día, cualquier persona con credencial podrá acudir a cualquier centro de salud u hospital ante una urgencia, continuar tratamientos médicos de insuficiencia renal, cáncer, trasplantes, hemofilia y VIH, entre otros, y recibir atención sin importar en qué institución esté afiliada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La primera etapa del Servicio Universal de Salud priorizará a los adultos mayores, tanto en el registro como en el acceso a los servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el mismo año de inicio de servicio, se prevé que la aplicación móvil incorpore gestión de citas, historial médico, expediente digital, teleconsulta e inteligencia artificial en salud.

Para 2028, el objetivo que las autoridades pretenden cumplir es el suministro universal de recetas médicas y consultas externas de especialidad.

¿Quiénes podrán ser beneficiarios?

La primera etapa priorizará a los adultos mayores, tanto en la credencialización como en el acceso a los servicios, y posteriormente se ampliará el registro para otros sectores de la población, de acuerdo con Sheinbaum.

El proceso de registro incluirá revisión de documentos, firma de consentimiento, toma de fotografía y huellas dactilares.

Mujer acostada en cama de hospital conectada a un gotero intravenoso junto a una ventana
Los módulos de registro atienden de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre cuatro y seis semanas después, el ciudadano recibirá una notificación por SMS o llamada de un canal oficial para recoger su credencial física.

El plan universal de vacunación también operará desde cualquiera de los centros incorporados al sistema.

Cómo hacer el registro: módulos, documentos y calendario por apellido

El registro estará abierto del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026.

El programa de registro opera actualmente en 24 estados del país con 2,136 módulos activos.

Los módulos atienden de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas y la ubicación del más cercano se consulta en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para completar el trámite se requiere identificación oficial con fotografía, CURP certificada, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto.

Infografía ilustra el proceso de Registro 2026 con personas en un módulo, detalles sobre fechas, horarios, documentos requeridos y ubicación de módulos.
La infografía detalla el proceso de registro para 2026, incluyendo los 2,136 módulos activos en 24 estados, el calendario de atención por apellido, los horarios y la documentación obligatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro actual se organiza por la letra inicial del primer apellido hasta el 14 de noviembre, con el siguiente esquema:

Primera y tercera semana del mes: A y B, lunes; C, martes; D, E y F, miércoles; G, jueves; H, I, J, K y L, viernes; rezagados, sábado.

Segunda y cuarta semana del mes: M, lunes; N, Ñ, O, P y Q, martes; R, miércoles; S, T y U, jueves; V, W, X, Y y Z, viernes; rezagados, sábado.

Cuando el registro de adultos mayores termine, las autoridades indican que las personas con discapacidad menores de 18 años podrán registrarse acompañadas de su madre, padre o tutor.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
El plan universal de vacunación también operará desde cualquier centro de salud a partir del 1 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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