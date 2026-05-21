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El ejercicio que fortalece todo el tren superior y que puedes hacer desde casa

Prueba este sencillo movimiento y mejora la fuerza de tu cuerpo

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Ilustración anatómica de una figura humana realizando una flexión, mostrando los músculos del cuerpo con algunos en rojo brillante y hojas de dibujo adyacentes
El ejercicio es necesario para la salud el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer el tren superior en casa es posible con un solo ejercicio que utiliza el peso corporal y no demanda equipo especial. Las lagartijas permiten trabajar pecho, hombros, tríceps, espalda y abdomen en una sola rutina. Quienes buscan mantener fuerza y tono muscular desde casa recurren a este movimiento, que se adapta a distintos niveles físicos según la variante seleccionada.

El número de repeticiones puede ajustarse de acuerdo al objetivo personal. Completar entre 10 y 20 lagartijas por serie favorece la ganancia de fuerza y resistencia. Los descansos breves entre series mantienen el ritmo cardíaco y potencian la quema calórica. Variar la apertura de manos o la inclinación del cuerpo modifica la intensidad y el enfoque muscular.

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Las lagartijas trabajan pecho, hombros y tríceps de forma simultánea

Ilustración detallada de un hombre haciendo flexiones en una colchoneta, con los músculos del pecho, hombros, tríceps y abdomen resaltados en rojo. Fondo de edificios esbozados.
Las lagartijas fortalecen casi toda la parte superior del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al realizar lagartijas, el cuerpo se mantiene en línea recta, apoyando palmas y puntas de los pies en el piso. El descenso controlado activa el pecho, mientras que el empuje hacia arriba involucra hombros y tríceps. Mantener el abdomen firme durante todo el movimiento ayuda a proteger la zona lumbar y mejora la postura.

El ejercicio se puede modificar para aumentar o disminuir la dificultad. Las manos abiertas a la altura de los hombros favorecen el trabajo de pectorales. Si se colocan más juntas, el esfuerzo recae en los tríceps. Elevar los pies en una silla intensifica el ejercicio en los hombros.

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El movimiento correcto requiere controlar la respiración y evitar que la cadera se hunda.

Beneficios de una rutina de lagartijas en casa

Un hombre en ropa deportiva realiza una plancha con los pies apoyados en una pared de concreto, sobre una colchoneta en un parque con césped verde.
Un hombre en ropa deportiva realiza una plancha con los pies apoyados en una pared de concreto, sobre una colchoneta en un parque con césped verde y árboles al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia en la práctica de lagartijas ofrece resultados en fuerza y apariencia física. Algunos beneficios concretos incluyen la mejora en movimientos cotidianos, como levantar objetos o empujar puertas. El fortalecimiento de la zona media ayuda a prevenir molestias en la espalda baja.

En personas que entrenan con regularidad, la rutina de lagartijas se asocia con mayor resistencia en actividades deportivas y mejor desempeño cardiovascular.

El ejercicio, al involucrar varios grupos musculares, contribuye a la quema de calorías durante y después del entrenamiento. La versatilidad de la lagartija permite integrarla en rutinas cortas o sesiones más intensas.

Consejos para una técnica segura y progresos visibles

Hombre joven haciendo flexiones en el suelo de un gimnasio. Un reloj digital rojo en la pared trasera muestra las 10:30 PM.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar lesiones y potenciar los resultados se recomienda iniciar con la variante más sencilla, apoyando rodillas si es necesario.

El calentamiento previo incluye movimientos circulares de hombros y muñecas. La espalda debe permanecer recta en todo momento y el descenso no debe superar el punto donde los codos llegan a 90 grados.

Incrementar el número de repeticiones o probar variantes, como las lagartijas con palmada o en diamante, ayuda a romper la rutina y a desarrollar fuerza extra.

Si aparece dolor fuera del esfuerzo habitual, conviene suspender la actividad y consultar a un profesional. El progreso constante depende de la regularidad y la correcta ejecución de cada repetición.

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