México

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

La región de la Montaña Baja denunció agresiones armadas para desplazarlos en días pasados, pero la violencia no cesa pese al ingreso de fuerzas federales

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Imagen sombría de una carretera de terracería con un cuerpo cubierto por una manta negra y una cinta amarilla de 'PROHIBIDO EL PASO'. Pasto y árboles rodean el área.
En días pasados fue reportado el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en Olinalá y Chilapa, este último centro de los ataques armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo hallazgo de cadáveres en el municipio de Olinalá, Guerrero, se registró la madrugada de este jueves luego de que fueron localizados los cuerpos desmembrados de seis hombres.

De acuerdo con reportes de medios locales, los restos fueron localizados en la caja de una camioneta marca Nissan tipo estaquitas color rojo que fue abandonada en la entrada de la comunidad de Teticic, en la región de la Montaña de Guerrero.

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Por la noche, pobladores de Teticic denunciaron a través de redes sociales que integrantes de una organización criminal irrumpió en su localidad y se llevó por la fuerza a varios de los vecinos.

El hallazgo movilizó a elementos de seguridad para acordonar el área y permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero realizaran el levantamiento de los cuerpos.

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Investigadores policiales trabajan en la escena del crimen donde el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, del periódico local El Heraldo de Juárez, fue asesinado a tiros según medios locales, en Ciudad Juárez, México 16 de noviembre de 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Investigadores policiales trabajan en la escena del crimen donde el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia, del periódico local El Heraldo de Juárez, fue asesinado a tiros según medios locales, en Ciudad Juárez, México 16 de noviembre de 2023. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Estos hechos ocurren luego de las denuncias realizadas por comunidades indígenas de la región de la Montaña por ataques armados por parte de Los Ardillos, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 800 familias.

Pese al ingreso de elementos de las Fueras Armadas y de seguridad estatal en la región, la violencia continúa con el asesinato de personas y la localización de sus cuerpos.

Segundo hallazgo en menos de un mes

El pasado 11 de mayo fueron localizados los cuerpos de al menos 10 personas en los municipios de Chilapa y Olinalá, epicentro de los ataques denunciados por comunidades indígenas por parte de sicarios de Los Ardillos.

Reinserta documentó testimonios de reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado.
Decenas de mujeres de las comunidades exigieron atención por parte de las autoridades para mantener la seguridad. (CUARTOSCURO)

Un primer hecho se registró sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla, donde fueron hallazgos los cuerpos de cuatro hombres.

El reporte se realizó cuando automovilistas que circulaban por el sitio, en una zona de curvas, localizaron los cadáveres sobre la cinta asfáltica.

Al respecto, el Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informó que dos de los cuatro cuerpos fueron identificados como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos miembros del consejo que habían sido previamente reportados como desaparecidos en Xicotlán.

El mismo día fueron hallados en el municipio de Olinalá 10 costales con restos humanos, los cuales fueron abandonados en una carretera de terracería que conduce a la comunidad de Lomas de Cocoyoc.

Desplazamiento en Guerrero
Foto: Especial

De acuerdo con los reportes, pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos cuando circulaban por la zona, por lo que fueron desplegados elementos de seguridad para acordonar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Medios nacionales detallaron refirieron que los restos corresponderían a seis personas, lo que en tan solo una jornada dejó un saldo de 10 cadáveres localizados en dos hechos distintos.

El Consejo Nacional Indígena (CNI) denunció que los ataques cometidos por Los Ardillos en la región han provocado el asesinato de 76 de sus compañeros y compañeras, así como 25 desaparecidos.

Pese al retorno de habitantes de Chilapa tras las agresiones armadas, así como el despliegue de seguridad, la violencia continúa en la región.

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