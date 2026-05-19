“La Captura”, película sobre ‘El Chapo’ Guzmán, llegará a Netflix protagonizada por Alfonso Herrera

Netflix estrenará “La Captura”, una nueva película inspirada en la detención de Joaquín Guzmán Loera. La producción será protagonizada por Alfonso Herrera y mostrará el operativo policiaco que llevó a la caída del narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa. (Instagram: netflixlat/EFE)

Netflix estrenará este verano de 2026 La captura, un thriller protagonizado por Alfonso Herrera que reconstruye la noche en que dos policías federales mexicanos se toparon por accidente con Joaquín “El Chapo” Guzmán en una carretera de Los Mochis, Sinaloa, y tuvieron que elegir entre aceptar una fortuna o entregar al narcotraficante más buscado del planeta a la justicia.

A una década del arresto ocurrido el 8 de enero de 2016 —el operativo conocido como Operación Cisne Negro— y con Guzmán Loera cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la historia de los agentes que lo detuvieron sigue sin haberse contado del todo.

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os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

La producción, desarrollada por Draco Films bajo la dirección de Chava Cartas, apuesta por ese ángulo: los policías, no el capo.

Alfonso Herrera y Noé Hernández encarnan a los agentes que detuvieron a “El Chapo”

Junto a Herrera, el ganador del Ariel Noé Hernández da vida al segundo oficial protagonista. El agente federal Arturo Carmona, a cargo de Herrera, realiza un patrullaje nocturno de rutina con su compañero recién asignado Héctor Rosales, el personaje de Hernández. La detención de un vehículo robado los pone frente al hombre más buscado del mundo.

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os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

El elenco se completa con Juan Pablo Cruz y Héctor Kotsifakis. El guion lleva la firma de Bernardo Esquinca, escritor reconocido en el género de suspenso dentro de la industria mexicana.

Cartas llega al proyecto tras el éxito de Contraataque, su trabajo previo con la plataforma. A diferencia de otras producciones sobre el narco que construyen su relato desde la perspectiva del crimen organizado, La captura retrata la tensión y los conflictos morales de los agentes atrapados en un sistema donde cumplir con el deber tiene un precio personal extremo.

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os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

La filmación se realizó parcialmente en la ciudad de Chihuahua durante noviembre de 2025. Las grabaciones incluyeron escenas de acción en avenidas como la Zarco y otras locaciones urbanas de los alrededores de la capital del estado. El proyecto circuló durante meses bajo el nombre “Centurión” antes de que Netflix confirmara el título definitivo junto con las primeras imágenes oficiales.

Durante las semanas de rodaje, Herrera compartió en sus redes sociales imágenes y mensajes que mostraron parte de las grabaciones, aunque entonces no se sabía que sería de un proyecto relacionado con el exlíder del Cártel de Sianloa.

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os policías. Una decisión imposible. Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

Netflix no ha revelado la fecha exacta de estreno, aunque confirmó que la película llegará al catálogo en el verano de 2026 y ya ha liberado las primeras imágenes. El tráiler oficial se espera en las próximas semanas.

La figura del capo ya tiene una larga historia en pantallas

La captura llega a un catálogo en el que la figura de Guzmán Loera ya tiene presencia consolidada. El Chapo (2017-2018), protagonizada por Marco de la O y disponible en Netflix, narra en 34 episodios el ascenso, las capturas y las fugas del líder del Cartel de Sinaloa.

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Cuando conocí al Chapo (2017), también en Netflix, sigue a Kate del Castillo en tres capítulos sobre su encuentro con el capo y el actor Sean Penn.

'Casada con El Chapo: Emma Coronel habla' se estrenará el viernes 28 de noviembre a las 8 p. m. ET/PT por Oxygen. (@nelssiecarrillo, Instagram)

En el terreno documental, La leyenda del Chapo (2016), producida por Discovery Channel y disponible en Max, lleva al espectador hasta La Tuna, el pueblo natal de Guzmán, con testimonios de quienes lo conocieron desde la infancia.

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El Chapo & Sean Penn: Bungle in the Jungle (2016), disponible en Prime Video, documenta la visita que Penn realizó al capo mientras permanecía prófugo tras su fuga del Altiplano. También existe Chapo: El escape del siglo (2016), una cinta que reconstruye con toques de ficción la preparación del túnel que permitió esa huida.

Emma Coronel y Rafael Amaya preparan su propia versión del capo

La captura tampoco llega sola al panorama audiovisual sobre Guzmán Loera. Hace unos meses se dio a conocer que Emma Coronel —esposa del narcotraficante— y el actor Rafael Amaya producirán una serie bilingüe sobre el capo, narrada desde la perspectiva de Coronel. Amaya, conocido por dar vida a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, interpretará al líder del Cartel de Sinaloa.

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“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El Señor de los Cielos, y sé que estaría complacido de verlo interpretarlo en este proyecto”, dijo Coronel al medio especializado Deadline.

Rafael Amaya protagoniza nueva serie sobre Joaquín 'El Chapo' Guzmán, con Emma Coronel como productora ejecutiva y supervisora de contenido (Efe)

El proyecto, aún sin título, se describe como un drama criminal de ficción que explorará el poder, la lealtad y la supervivencia a través de la historia personal de Coronel, la exreina de belleza que conoció al capo cuando tenía 17 años. Coronel figura como productora ejecutiva junto con Amaya y Maritza Ramos, a través de Amaya Productions y Zero Gravity Management. La producción busca guionista y posibles compradores.

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Coronel no se interpretará a sí misma, aunque tendrá voto en el proceso de casting. En paralelo, escribe un libro de memorias sobre los casi tres años que pasó detenida en Estados Unidos tras ser condenada por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Desde que recuperó su libertad en 2023, ha participado en el videoclip de un corrido sobre su historia, cantado por su abogada Mariel Colón, y retomó su carrera como modelo con presencia en la Semana de la Moda de Milán.

A finales de 2025 también habló de su relación con el capo en un documental del canal estadounidense Oxygen titulado Casada con El Chapo: Emma Coronel habla.