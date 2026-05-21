Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

El Gobierno de Nayarit activó este jueves un operativo coordinado de seguridad en sus principales vías de acceso tras el ataque a balazos que sufrieron elementos de la Policía Estatal de Sinaloa en el kilómetro 181 de la carretera Mazatlán-Tepic, en las inmediaciones de Escuinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en la zona limítrofe entre Sinaloa y Nayarit, una franja que el consultor en seguridad pública David Saucedo identificó, desde finales de 2025, como corredor de entrada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia territorio sinaloense para apoyar a Los Chapitos.

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A raíz de los hechos, las autoridades desplegaron presencia operativa en puntos estratégicos de la Autopista Federal 15D Tepic-Mazatlán y la Carretera Federal 15 libre Tepic-Mazatlán.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a mantenerse informados únicamente por canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes.

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A police officer stands guard near where the body of missing 59-year-old Mexican journalist Luis Martin Sanchez Iniguez, correspondent for the newspaper La Jornada, was found with signs of violence in Tepic, Nayarit state, Mexico July 08, 2023. REUTERS/Hugo Cervantes

La alarma en Escuinapa antes del ataque a los policías

El ataque a los policías estatales se produjo en un contexto de alta tensión en Escuinapa. La mañana del jueves, videos difundidos en redes sociales mostraron un intercambio de disparos en la colonia El Roblito que llevó a comerciantes a cerrar sus negocios y a vecinos a buscar refugio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que suscita un hecho similar en el municipio, ya que este ha experimentado varios episodios de violencia en los últimos meses. En diciembre, la región registró balaceras y explosiones en las colonias Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito, hechos que el alcalde Víctor Díaz Simental confirmó públicamente.

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Un historial de ataques a policías en la misma autopista

El 1 de abril, sujetos armados atacaron al subdirector de la Policía Municipal de Escuinapa, Esteban Gutiérrez Mazariegos, en la misma autopista Mazatlán-Tepic donde ocurrió el ataque de este jueves. El subdirector y los tres uniformados que lo acompañaban murieron dentro de la unidad oficial, mientras un quinto policía resultó herido al escapar en una segunda camioneta.

En febrero, un artefacto explosivo destruyó un gimnasio de la Secretaría de Seguridad de Escuinapa y dejó dos personas lesionadas. Meses antes, en diciembre, otro ataque con drones alcanzó el almacén del Ayuntamiento municipal.

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Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

El trasfondo del CJNG y la disputa en el Cártel de Sinaloa

La violencia que afecta al sur de Sinaloa y la frontera con Nayarit se originó en septiembre de 2024 con la ruptura entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Dicho conflicto interno acumuló más de 3 mil homicidios en el estado desde entonces.

Saucedo explicó a Infobae que el CJNG desplegó sicarios desde Nayarit para ingresar a Sinaloa en apoyo a Los Chapitos, con quienes mantiene una alianza. Esa dinámica convirtió la franja limítrofe entre ambos estados —la misma donde ocurrió el ataque del jueves— en un punto de tensión permanente que el operativo nayarita buscó contener.

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