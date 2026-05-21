Andrea del Val revela entre lágrimas por qué fue agredida por el estilista de Fátima Bosch

Giovanni Laguna fue arrestado tras agredir a Andrea de Val (ig/giovannilagunaa)

La modelo Andrea Del Val, quien ostenta el título de Miss Venezuela Global, rompió el silencio luego de que trascendiera que fue agredida por su estilista Giovanni Laguna.

El incidente ocurrió en Cannes, Francia, la tarde del 20 de mayo, y Laguna, quien también trabaja con la mexicana Fátima Bosch —ganadora de Miss Universo 2025—, fue arrestado tras el altercado.

PUBLICIDAD

¿Qué contó Andrea del Val?

El estilista, cercano a Miss Universo 2025, fue acusado de golpear a Andrea de Val (ig/giovannilagunna)

Durante una entrevista con la periodista Kerly Ruiz, Andrea Del Val relató que la relación con Laguna ya era conflictiva desde tiempo atrás. Según la ex reina de belleza, los problemas comenzaron cuando ella participó en un certamen y, según su versión, el estilista intentó cobrarle dinero para llevarla al triunfo. Como ella se negó, asegura que él saboteó su participación en el concurso.

La modelo explicó que lleva cuatro años asistiendo al festival de Cannes. Dijo que Laguna le pidió que le avisara al llegar, y aunque le respondió con cortesía, pronto notó comportamientos que la incomodaron. Narró que Laguna se acercó a una compañera de apartamento para ofrecerle sus servicios y, al mismo tiempo, la desacreditó con comentarios ofensivos.

PUBLICIDAD

Giovanni Laguna, el conocido estilista, fue arrestado en Cannes, Francia, siendo escoltado por un agente policial frente a un coche patrulla. (@ realmissvenezuela, Instagram)

De acuerdo con el testimonio de Andrea Del Val, tras ese intercambio verbal, el ambiente se tensó aún más. La modelo afirmó que Laguna comenzó a insultarla y amenazarla.

“Le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar”, relató. Agregó que en ese momento el estilista la insultó, le arrojó el teléfono y la golpeó en la cabeza con el dispositivo.

PUBLICIDAD

Andrea Del Val relató que decidió grabar la situación como medida de protección. Fue gracias a la intervención de un amigo que pudo avisar a la policía. La modelo contó que su amigo hizo la llamada y las autoridades llegaron de inmediato, llevándose a Laguna esposado.

Lo que ocurrió tras la agresión

Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.

Imágenes de la agresión, filmadas por Andrea de Val.

En su testimonio, Andrea Del Val expresó su cansancio ante quienes la acusan de ser la responsable del conflicto. Entre lágrimas, aseguró: “Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón, intentar hacer las cosas bien”.

PUBLICIDAD

Según la información aportada por la periodista Kerly Ruiz, Giovanni Laguna podría haber quedado en libertad poco después del arresto, ya que en Francia la detención preventiva suele ser de hasta 24 horas, según le habría confirmado Andrea Del Val.

En las últimas horas, la colaboradora de ¡Siéntese Quien Pueda! informó que Andrea Del Val habría recibido llamadas anónimas ofreciéndole dinero para que retire la denuncia contra Giovanni Laguna. Ruiz también presentó fotografías, supuestamente enviadas por la modelo, que muestran lesiones en su rostro tras el incidente.

PUBLICIDAD