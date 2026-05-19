Gobierno de México confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, libra extradición de EEUU

Analistas dimensionan el impacto de su detención y su potencial extradición a México. (Infobae México / Jovani Pérez)

El gobierno de México confirmó que Estados Unidos rechazó la extradición del abogado mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, al considerar que los delitos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) no son violentos.

La revelación surgió durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, donde el subsecretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, expuso cifras sobre los procesos de extradición entre México y Estados Unidos.

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Según el funcionario, entre enero de 2018 y mayo de 2026, México presentó 269 solicitudes de extradición a autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguna se concretó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México presenta un listado de solicitudes de detención provisional, destacando la negación de extradición de Víctor Álvarez Puga por Estados Unidos. (Gobierno de México)

Estados Unidos frenó la entrega de Álvarez Puga

El caso de Víctor Álvarez Puga volvió a colocarse en el centro de la discusión luego de que desapareció de los registros públicos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, sin información oficial sobre su paradero.

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El abogado enfrenta acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal. La FGR sostiene que él y Gómez Mont encabezaron una red de empresas factureras vinculadas con un presunto desvío de casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras su detención migratoria en septiembre pasado, México insistió en obtener su extradición. Sin embargo, el gobierno federal reconoció ahora que Washington rechazó la entrega al considerar que los cargos presentados por la FGR no involucraban delitos violentos.

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Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

México reclama “reciprocidad” a Estados Unidos

Durante la exposición oficial, Pedro Velasco aseguró que solicitar información adicional o rechazar extradiciones forma parte de una práctica bilateral frecuente.

“Es una práctica común entre los dos países. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado”, afirmó el subsecretario.

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La presidenta Sheinbaum cuestionó públicamente por qué Estados Unidos no ha entregado a ninguno de los 269 mexicanos requeridos por autoridades nacionales, entre ellos exgobernadores, presuntos operadores financieros y personas ligadas al caso Ayotzinapa.

“Las mismas reglas deben aplicar para todos”, sostuvo la mandataria.

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Las autoridades mexicanas han explicado que pedir documentación extra durante un proceso internacional es una práctica reconocida por ambos países, respaldada por tratados y marcos legales que han sido utilizados en procedimientos previos.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense confirmó si Víctor Álvarez Puga permanece detenido, si obtuvo libertad migratoria o si fue trasladado a otra instancia judicial.

Durante su proceso en Estados Unidos, el abogado solicitó asilo político. En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, argumentó que teme regresar a México debido a una supuesta persecución por sus “posturas políticas conservadoras”.

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Mientras tanto, el paradero de Inés Gómez Mont continúa sin conocerse oficialmente, pese a la ficha roja emitida por la Interpol desde 2021.