El tipo de mezcla influye en la adaptación y crecimiento tras cambiar de agua a tierra, con perlita y fibra de coco como aliados ideales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el sustrato adecuado es clave para que las plantas de agua trasplantadas a tierra se adapten y sigan creciendo sanas.

Después de desarrollar raíces en agua, estas plantas requieren un medio que les brinde soporte, retenga suficiente humedad y permita un buen drenaje para evitar la pudrición.

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Conocer las opciones de sustratos y sus beneficios ayuda a asegurar una transición exitosa del agua a la tierra, favoreciendo el desarrollo y la vitalidad de cada especie en el hogar.

Una tierra suelta y bien aireada permite que las raíces se establezcan y evita problemas de humedad excesiva en la transición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el tipo de sustrato más adecuado para trasplantar las plantas de agua una vez que han desarrollado raíces

El tipo de sustrato más adecuado para trasplantar plantas acuáticas (plantas de agua) que han desarrollado raíces depende de si planeas mantenerlas en tierra o en un entorno acuático.

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Si se trata de plantas de agua comúnmente propagadas en frascos (como planta de teléfono, monstera o bambú de la suerte) y las vas a pasar a maceta con tierra, lo ideal es utilizar:

Mezcla ligera y bien drenada: Usa un sustrato universal para plantas de interior mezclado con perlita, vermiculita o fibra de coco para mejorar la aireación y el drenaje. Una proporción común es 60% tierra para maceta y 40% perlita/fibra de coco.

Evita suelos pesados o compactos: El sustrato debe permitir que las raíces respiren y que el exceso de agua drene fácilmente, ya que las raíces desarrolladas en agua son sensibles al exceso de humedad y pueden pudrirse si el sustrato es demasiado compacto.

Para especies específicas: Potus, monstera, filodendro: sustrato universal con perlita o fibra de coco. Bambú de la suerte: mezcla de tierra de jardín, arena y humus. Plantas acuáticas para estanques: grava lavada o sustrato especial para acuáticas, sin materia orgánica en exceso.



Consejos adicionales

Trasplanta cuando las raíces sean abundantes y de al menos 5 cm de largo.

Mantén el sustrato húmedo pero no encharcado las primeras semanas.

Evita fertilizantes fuertes hasta que la planta se adapte.

Elegir el sustrato adecuado para plantas de agua trasplantadas a tierra es fundamental para su adaptación y crecimiento saludable en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si tu planta de agua está lista para plantarse

Puedes saber si tu planta de agua está lista para plantarse en tierra observando principalmente el desarrollo de sus raíces. Estos son los puntos clave para identificar el momento adecuado:

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Raíces abundantes y bien formadas: La planta debe haber generado varias raíces y no solo una o dos. Lo ideal es que las raíces tengan al menos 5 centímetros de largo y se vean firmes, blancas o ligeramente traslúcidas.

Raíces ramificadas: Si las raíces muestran pequeñas ramificaciones o raíces secundarias, es señal de que están listas para adaptarse al sustrato y absorber nutrientes de la tierra.

Color y textura saludables: Las raíces deben lucir frescas, sin manchas marrones, partes blandas o mal olor. Las raíces sanas son firmes al tacto.

Tallo fuerte: El tallo debe mantenerse erguido y mostrar brotes nuevos u hojas en crecimiento.

Si tu planta cumple con estas características, puedes trasplantarla a tierra con buenas probabilidades de éxito. Después del trasplante, mantén el sustrato húmedo y evita el sol directo hasta que la planta se adapte.