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“Hoy tuvimos pocos temas”, sesión de la SCJN dura menos de media hora

En la junta asistieron estudiantes universitarios para presenciar el proceso

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Una norma interna obliga a evaluar los riesgos y asegurar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades
Fueron eliminados 6 temas propuestos por Lenia Batres a petición de la ministra. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una sesión este 21 de mayo con una duración de poco más de 22 minutos.

A las 10:39 de la mañana el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, dio inicio a la sesión del 21 de mayo. Minutos antes el juez dio la bienvenida en mixteco y en español a los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a los de la FES Aragón y a los de la Universidad Humanitas, quienes presenciaron la sesión. El juez deseó que “la sesión pues les aporte a su formación profesional.

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Posteriormente, el Secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, explicó que los primeros seis puntos del día, propuestos por la ministra Lenia Batres, fueron retirados por petición de la jueza. Por lo tanto, solo quedaron 3 temas para votar en la sesión.

Hugo Aguilar Ortiz notificó a los estudiantes que “el día de hoy tenemos pocos asuntos, vamos a atender más tarde temas propios de la Corte.

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A las 11:01 el ministro presidente dio por terminada la sesión del día, por lo que tuvo una duración de 22 minutos. Antes de hacerlo Hugo Aguilar Ortiz detalló que “hoy tuvimos pocos temas.

Normalmente, las sesiones de la SCJN duran alrededor de dos horas.

La Suprema Corte precisa jurisdicción de tribunales para amparos laborales

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La SCJN determinó que la jurisdicción corresponde al tribunal colegiado de circuito según el domicilio de la junta laboral original. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En la breve sesión del 21 de mayo la SCJN definió que los amparos directos contra laudos laborales emitidos por una junta de conciliación y arbitraje deben ser resueltos por el tribunal colegiado de circuito con jurisdicción en el domicilio de la junta responsable que dictó el laudo, aunque después esa junta haya cambiado su competencia o se haya extinguido.

Según un comunicado de la SCJN el criterio aplica cuando, tras presentarse la demanda, la junta laboral modifica su competencia o es suprimida por acuerdos administrativos o por una reforma legal.

La Corte explicó que, para fijar la competencia territorial, se toma el domicilio de la junta que emitió el laudo al momento de su emisión y de la presentación de la demanda. En esos casos, añadió, la autoridad sustituta prevista en el artículo 9 de la Ley de Amparo solo asume funciones para cumplir la ejecutoria que, en su caso, se dicte, sin cambiar qué tribunal conoce del juicio.

El pronunciamiento se dio tras criterios contradictorios entre los Plenos Regionales en Materias Penal y de Trabajo de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. La determinación corresponde a la Contradicción de Criterios 45/2026.

Hugo Aguilar destacó en la apertura de funciones el trabajo que la nueva Suprema Corte haría

En su primera sesión como presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz declaró que haría esfuerzos para que cada mexicano viera en la Corte "un hogar de confianza". (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)
En su primera sesión como presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz declaró que haría esfuerzos para que cada mexicano viera en la Corte "un hogar de confianza". (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

El ministro presidente de la SCJN sostuvo que, a partir del 1 de septiembre de 2025, el principal compromiso del máximo tribunal sería mantenerse cercano y accesible a la sociedad. Señaló que no existirían barreras que aislaran a la Corte de la ciudadanía y enfatizó la disposición de escuchar a víctimas, recibir propuestas tanto de la academia como de la sociedad civil, así como dialogar con pueblos indígenas y afromexicanos.

Hugo Aguilar Ortiz recalcó que la Corte trabajaría de manera conjunta en todos los temas que fortalecieran los derechos y la vida democrática del país, dejando claro que ese trabajo nunca se realizaría fuera ni por encima del marco constitucional.

“Vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas”, afirmó el ministro Aguilar Ortiz en la primera sesión de los jueces elegidos por voto popular.

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