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LP en México: fecha, preventa y todo sobre su concierto en el Auditorio Nacional

La cantante de canciones como Lost On You volverá al país

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Ilustración de LP con gafas de sol y chaqueta verde, junto a un boceto rosa del Auditorio Nacional sobre fondo negro, decorado con micrófonos y confeti.
El concierto será el 22 de noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de LP a México se confirma con el anuncio de su gira All Is Not Lost, que la llevará al escenario del Auditorio Nacional en 2026.

El vínculo entre la artista y el público mexicano se refuerza con este nuevo encuentro, tras la ovación recibida en el Tecate Emblema y el éxito internacional de sus recientes lanzamientos.

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La presentación tendrá lugar el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Se espera una noche en la que LP combine sus temas clásicos con nuevas canciones, en un formato que resalta la energía y autenticidad de su propuesta artística.

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Boletos para LP en el Auditorio Nacional

Preventa Citibanamex: martes 26 de mayo de 2026, a partir de las 10:00 horas, exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster México.

Venta general: miércoles 27 de mayo de 2026, desde las 10:00 horas, también por Ticketmaster México.

Compra directa en taquilla: de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 19:00 horas, opción recomendada para evitar cargos por servicio.

(Ocesa)
(Ocesa)

Recomendación: Consultar el mapa interactivo del Auditorio Nacional en la web oficial de Ticketmaster el día de la venta, ya que el precio varía según la zona seleccionada.

Precios estimados para LP – Auditorio Nacional 2026

  • Preferente A/B — $1,800 – $2,200
  • Preferente C/D — $1,500 – $1,800
  • Luneta A/B — $1,200 – $1,500
  • Luneta C — $900 – $1,200
  • Balcón A/B/C — $700 – $1,100
  • Primer piso A/B — $600 – $900
  • Primer piso C/D — $450 – $700
  • Segundo piso A/B — $470 – $620
  • Segundo piso C/D — $320 – $470

Gira All Is Not Lost de LP

La gira All Is Not Lost representa un nuevo capítulo en la carrera de Laura Pergolizzi, conocida mundialmente como LP.

La artista, quien cuenta con más de 9 millones de oyentes mensuales en Spotify y una comunidad de seguidores que supera los 11 millones en plataformas digitales, consolida así su posición en la escena musical contemporánea.

Desde sus inicios en Nueva York, LP se abrió camino sin contactos ni apoyo de la industria, apoyándose únicamente en sus letras y su voz.

(Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae México)
(Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae México)

“Todo empieza sólo contigo”, recordó la propia cantante sobre sus primeros años, cuando su única audiencia eran los empleados de los bares donde se presentaba.

Su perseverancia la llevó a grabar su primer material en 2001 y, con el tiempo, a convertirse en una figura global.

En la actualidad, LP ha colaborado con artistas como Rihanna, Christina Aguilera y Cher, y sus canciones suman más de 2 mil millones de reproducciones.

México lidera la lista de países con mayor número de fans de la cantante, lo que explica la importancia de este nuevo concierto en su agenda internacional.

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