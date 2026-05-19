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Infusión de hoja de guayaba: la bebida que ayuda contra la inflamación y los gases

La infusión de hoja de guayaba se usa como remedio casero para reducir los malestares digestivos

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Dibujo de una guayaba partida por la mitad a la izquierda y un tallo con hojas de guayaba a la derecha, sobre un fondo color crema con textura.
La infusión de hojas de guayaba es un remedio tradicional en América Latina y Asia para aliviar molestias digestivas, inflamación y gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas de guayaba han sido valoradas durante generaciones como un remedio natural para molestias digestivas, inflamación y gases.

Su uso casero se ha transmitido en América Latina y Asia, donde preparar una infusión con sus hojas es una práctica habitual ante cólicos, diarrea leve o sensación de distensión abdominal.

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La investigación moderna ha confirmado que las hojas de Psidium guajava concentran compuestos bioactivos como la quercetina, los taninos y los triterpenos.

Estas sustancias han demostrado, en estudios de laboratorio, una fuerte capacidad para modular procesos inflamatorios y proteger las mucosas del aparato digestivo.

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Efectos antiinflamatorios y antiespasmódicos de la hoja de guayaba

La evidencia experimental indica que los extractos de hoja de guayaba pueden afectar rutas celulares clave en la inflamación.

Por ejemplo, investigaciones realizadas en modelos celulares y animales han mostrado que estos extractos inhiben la acción de enzimas como COX-2 y la producción de óxido nítrico, ambos implicados en la respuesta inflamatoria.

También pueden reducir la liberación de citoquinas proinflamatorias, lo que contribuye a una menor irritación de los tejidos intestinales.

En el campo digestivo, la literatura científica resalta los efectos antiespasmódicos y antidiarreicos de la hoja de guayaba.

Un estudio publicado en PubMed Central que revisó 189 investigaciones sobre Psidium guajava encontró que los extractos de sus hojas logran disminuir la motilidad intestinal y mejorar la consistencia de las heces en modelos animales, con resultados comparables a medicamentos convencionales como la loperamida y la morfina.

En ratones, por ejemplo, un extracto acuoso de hojas frescas logró inhibir la propulsión intestinal en casos de diarrea inducida, mientras que en ratas, extractos etanólicos redujeron la motilidad gastrointestinal de forma significativa.

Varias guayabas enteras y una cortada por la mitad con pulpa rosa, junto a hojas verdes, sobre una mesa de madera rústica. Al fondo, un huerto borroso de árboles frutales.
Estudios científicos muestran que los extractos de hoja de guayaba actúan sobre procesos celulares relacionados con la inflamación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades antimicrobianas y restauradoras de la mucosa

Además de sus efectos antiinflamatorios, se ha documentado la acción antimicrobiana de la hoja de guayaba frente a bacterias responsables de infecciones digestivas.

Estudios científicos han comprobado que los extractos de hoja de guayaba inhiben el crecimiento de bacterias comunes como Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp. y Vibrio cholerae.

En modelos de infección experimental, como en ratones infectados con Salmonella Typhimurium, la administración del extracto aceleró la eliminación bacteriana y favoreció una recuperación clínica más rápida en comparación con animales no tratados.

Esta propiedad antimicrobiana, sumada al efecto regulador sobre la motilidad intestinal, explica por qué la infusión de hoja de guayaba es empleada tradicionalmente para aliviar episodios leves de diarrea, cólicos y gases.

Cómo preparar la infusión de hoja de guayaba en casa

El método tradicional para preparar la infusión es sencillo.

  1. Seleccionar entre seis y diez hojas de guayaba, ya sean frescas o secas.
  2. Lavar cuidadosamente las hojas bajo agua corriente para eliminar polvo o residuos.
  3. Colocar las hojas en un litro de agua limpia en una olla.
  4. Hervir durante 10 a 15 minutos, asegurándose de mantener el agua en ebullición suave.
  5. Retirar del fuego y colar la infusión para separar las hojas del líquido.
  6. Dejar enfriar hasta una temperatura adecuada para beber.
  7. Consumir la infusión dos o tres veces al día, preferentemente después de las comidas.
  8. Evitar el uso excesivo de azúcar y procurar que las hojas provengan de plantas no tratadas con pesticidas.
Tetera de cristal con infusión de hojas y rodajas de guayaba humeante sobre mesa de madera, con una taza de té y más rodajas de fruta al lado, frente a una ventana.
Infusión de hoja de guayaba, aliada natural para aliviar inflamación y gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso responsable y observaciones

El consumo ocasional y moderado de infusión de hoja de guayaba se ha considerado seguro en adultos sanos y puede formar parte de las estrategias caseras para el manejo de molestias digestivas leves y procesos inflamatorios leves.

Su preparación y administración, tal como se practica en muchas familias, busca aprovechar los beneficios antiinflamatorios y digestivos de la planta de manera sencilla y accesible.

No obstante, si los síntomas persisten o se agravan, es recomendable considerar otras alternativas y prestar atención a la evolución del cuadro.

La infusión de hoja de guayaba representa un ejemplo de cómo los conocimientos populares pueden coincidir con la ciencia moderna, que continúa investigando los múltiples efectos de esta planta en la salud digestiva y el bienestar general.

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