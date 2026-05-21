CNI se deslinda de Tlacos y de las declaraciones de pobladores que piden intervención de Trump en Guerrero

Pobladores salen de los lugares donde se encontraban resguardados en los alrededores zona donde ocurrió un enfrentamiento en Chilapa, estado de Guerrero (México). EFE/ José Luis de la Cruz

El Congreso Nacional Indígena (CNI) publicó un informe con el que busca deslindarse de los señalamientos por parte de las autoridades, quienes indican que la violencia en la Montaña Baja de Guerrero, así como de las declaraciones de algunas personas que piden ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de sus canales oficiales, la organización compartió notas aclaratorias en torno a las agresiones registradas en las comunidades de Alcozacán, Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán.

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Fueron integrantes de dichas localidades los que solicitaron apoyo de las autoridades estatales debido a los ataques con drones, sin embargo, no hubo presencia de agentes de seguridad. Según el mensaje compartido el 21 de mayo, la Base de Operaciones Interinstitucional fue desocupada por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Señalan a funcionario por llegar junto con Los Ardillos

Con lo anterior, las comunidades quedaron abandonadas. El reporte señala que cuando los agentes de seguridad llegaban, únicamente observaban los ataques y no intervenían.

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A la zona acudieron más de mil agentes de seguridad (X/@ElObservadorNL)

“Lo mismo ocurrió con el Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, quien el 11 de mayo llegó al Crucero del Jagüey y desde ahí, junto a los agresores (Paz y Justicia, grupo integrado por los ardillos), informó que ya estaba resolviendo la situación”, se puede leer.

Sin embargo, las agresiones continuaban. La violencia orillo a los pobladores a grabar videos con los que algunas personas incluso solicitaban la intervención de Trump.

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Si bien el CNI reconoce la desesperación que dio pie a las grabaciones, reitera que como organización no pueden pedir el apoyo de un presidente que ha buscado “el sometimiento imperial de los pueblos”.

Tales expresiones no representan la postura del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF respecto a Trump

(CNI)

La narrativa de Los Ardillos contra Los Tlacos

Los ataques contra las comunidades iniciaron el 6 de mayo, posteriormente el titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que la violencia en la entidad era por enfrentamientos entre Los Ardillos y Los Tlacos.

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Según el reporte, la narrativa de una confrontación entre dichos grupos criminales tiene su origen en el Gobierno de Chilapa, donde están las comunidades afectadas y que es encabezado por Mercedes Carballo Chino, esta última identificada como cuñada de Iván Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos.

El CNI denuncia una cadena de mando en la que la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y esta, a su vez, pregunta Mercedes Carballo, quien asegura que la violencia es por enfrentamientos entre grupos.

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Los registros del Congreso señalan que la violencia provocó el desplazamiento de 2 mil personas, casas y autos quemados, cortes de luz, así como seis muertos y 25 personas desaparecidas.

Por su parte, Los Ardillos, están impunes, conservan su estructura delictiva y no hay investigaciones en su contra.

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“No aceptamos que se nos diga que pertenecemos a un grupo criminal, cuando nuestras comunidades han sido las víctimas del exterminio durante ya más de 10 años”, sentencia el reporte.