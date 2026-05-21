Otra vez Sheinbaum y Harfuch se contradicen: ¿Quién cuida a Rocha Moya tras solicitud de detención de EEUU por vínculos con el Cártel de Sinaloa?

Harfuch y Sheinbaum se contradicen sobre elementos de seguridad que resguardan a Rubén Rocha Moya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue generando polémica, pues en semanas recientes tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, han hecho declaraciones que se contradicen una con la otra, generando mayor especulación sobre quién cuida al mandatario acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa y de quien han solicitado la detención provisional.

Esto dijo Sheinbaum sobre los elementos que resguardan a Rocha Moya

La mañana de este 21 de mayo, Sheinbaum fue cuestionada sobre si Rocha Moya sigue manteniendo resguardo de la Guardia Nacional tras las acusaciones dadas a conocer el pasado 29 de abril, en las que se menciona que tanto él como 9 funcionarios -activos y retirados- de su administración protegieron y mantuvieron relación con la facción de Los Chapitos para que operaran en el estado, por lo que la presidenta contestó:

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“Entiendo que hay vigilancia, como hay para cualquier persona que la solicita y a partir de una evaluación de riesgo... Entiendo que sí”.

Un reporte de EMEEQUIS documenta operaciones inusuales de una empresa propiedad de familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, incluyendo facturación cancelada y asociaciones con entidades clasificadas por autoridades federales como simuladoras de transacciones. (Mejorada con IA)

La presidenta aseguró que esta decisión no es gestionada por ella, sino que existe un proceso de solicitud donde las autoridades mexicanas deciden si es viable y necesario otorgar protección:

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“No es que lo decida la Presidenta, se solicita a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o directamente a la Secretaría de la Defensa. La Defensa tiene una metodología para hacer la evaluación -o a Secretaría de Gobernación-, hace una revisión de riesgo: “¿es posible que esté en riesgo por una u otra razón?”. Y a partir de ahí toma la decisión de sí poner vigilancia o no poner vigilancia”.

¿Cuál es la versión de Harfuch?

Por su parte, el día 20 de mayo durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad federal confirmó que Rubén Rocha Moya se encuentra en Sinaloa. “El gobernador está en Sinaloa, no ha sido reservada su ubicación, al momento está ahí en su estado”, señaló el funcionario.

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Harfuch precisó que ninguna institución federal le brinda escolta al gobernador con licencia:

“Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido. La escolta corre a cargo del Estado. Él como es gobernador con licencia, cuenta con un servicio de escolta, pero del Estado”.

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Rubén Rocha Moya está en Sinaloa y cuenta con escoltas estatales, asegura García Harfuch. (Gabinete de Seguridad)

¿Qué es lo último que se supo del gobernador con licencia de Sinaloa?

Luego de que se dieran a conocer las acusaciones de Estados Unidos, la noche del 1 de mayo Rocha Moya difundió un video en el que rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones en su contra. “Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, declaró el mandatario.

En ese mismo mensaje, el gobernador informó que presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo “mientras dure el proceso de investigación”, y sostuvo que su decisión busca facilitar el trabajo de las autoridades mexicanas y garantizar transparencia. También confirmó haber hablado con la presidenta Claudia Sheinbaum tras la difusión de los señalamientos del Departamento de Justicia.

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(Crédito:X@YeralBonillav)

El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia de más de 30 días el sábado 2 de mayo, ese mismo día se nombró al relevo de Rocha Moya, designando a Yeraldine Bonilla Valverde, hasta entonces secretaria de Gobierno del estado, como gobernadora interina.