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¿Quién será local en Ciudad Universitaria?: las voces de los protagonistas Pumas vs Cruz Azul en la gran final de Liga MX

Efraín Juárez y Joel Huiqui, dos mexicanos que pelearán por el título de este Clausura 2026 en la cancha del Olímpico Universitario

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Joel Huiqui se sinceró sobre la situación del club que no tiene un estadio propio para ser local, defendió la identidad de Cruz Azul y expresó que la afición los hace locales en toda la república (Jesús F. Beltrán/ Infobae México)

Cruz Azul y Pumas están a unas cuantas horas de protagonizar el primer partido de la gran final del Clausura 2026, el duelo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes será de alta expectativa para ambas escuadras, pues los primeros 90 minutos de la final podrían condicionar el resultado que habrá en Ciudad Universitaria.

La final de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario ha traído a la conversación el tema de la localía. Desde hace décadas, el club Universidad Nacional dejó de compartir su cancha con equipos como Necaxa, América y Atlante, pero en años recientes Cruz Azul invadió su “casa” e incluso ya levantó un título de Concacaf.

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Entre la afición, la defensa de la localía de los auriazules ha resultado importante para esta final del Clausura 2026. Previo al juego de ida, las voces de los protagonistas han expresado su opinión al respecto sobre ¿Quién es local en Ciudad Universitaria?

Previo al juego de ida, las voces de los protagonistas han expresado su opinión al respecto sobre ¿Quién es local en Ciudad Universitaria? ( REUTERS/Henry Romero)
Previo al juego de ida, las voces de los protagonistas han expresado su opinión al respecto sobre ¿Quién es local en Ciudad Universitaria? ( REUTERS/Henry Romero)

Joel Huiqui sentencia: “Cruz Azul tiene una casa en todo México”

Joel Huiqui describió la rivalidad entre Cruz Azul y Pumas como “muy sana” y enfatizó el carácter deportivo de los encuentros frente a Universidad Nacional. Según Huiqui, la intensidad de estos duelos responde tanto a la identidad del club rival como a la esencia propia de Cruz Azul.

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El mensaje que tenemos que tener hoy no es de rivalidad, sino es de competencia”, afirmó según recopiló Infobae México.

Destacó que el próximo partido sería “increíble” y recordó declaraciones recientes del colega Efraín, quien subrayó el valor de disputar una final con dos entrenadores mexicanos, calificando el hecho como “maravilloso”. Huiqui puntualizó la importancia de que el mensaje central no sea la rivalidad, sino la competencia, afirmando que “son dos equipos que quieren ganar la copa, es una realidad, pero hay que ganarlas lealmente”.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, expresó la emoción que le genera ser protagonista de la final junto a Efraín Juárez, dos técnicos mexicanos que pelearán por el título de la Primera División de México (Jesús F. Beltrán/ Infobae México)

El joven estratega dejó de lado que se les tache como un equipo “sin casa” por no tener un estadio, y al respecto de la condición en CU aseguró lo siguiente:

“Me parece a mí que el equipo tiene una casa muy grande, en México, la República Mexicana, está llena al cien por ciento de gente de Cruz Azul. Y no, el equipo no ocupa una casa porque tiene una casa en México“.

Fue la plantilla cementera quien necesitó justificarse sobre su situación de localía al no tener estadio, en el día de medios previo a la final, sus argumentos fueron guiados a ese debate.

“Ellos no tienen estadio para jugar”

Uno de los jugadores que salió a defender a Pumas fue Nathan Silva, quien no dudó en expresar su molestia con el visitante “incómodo” que tuvieron por varios meses. “Es un rival que respetamos, pero ellos rentaron nuestra casa, entonces con todo respeto ellos no tienen estadio para jugar”.

Hombre en camisa blanca sonriendo en un podio con micrófono, balón de fútbol blanco y dorado, y botella de agua, frente a un fondo azul con logos de patrocinadores
Efraín Juárez en rueda de prensa: "Mi trabajo me da ilusión" (Luz Coello/ Infobae México)

Del lado de Efraín Juárez, no dejó de lado quiénes son sus motivaciones para trabajar, y en especial para pelear por un campeonato. Aplaudió en conjunto lo que logró Pumas este torneo:

Mi trabajo me da ilusión, hoy que tengo un jugador en selección como Memote, me da ilusión despertar y ver todos los días a mis hijos y ver que están en una final, me da ilusión que mi cuerpo técnico se abrace y llore cuando pitan la final… obviamente siempre a la distancia estando en el día a día, es muy fácil juzgar sin saber verdaderamente… agradecerles (a la afición) en las buenas y en las malas, con buen juego, con la lluvia, con el calor”.

En referencia al poder de convocatoria de Cruz Azul, Efraín Juárez afirmó: “Vamos a cualquier estado y llenamos estadios, en rating somos de los mejores, somos un equipo gigante, no grande, gigante, y hoy estamos en la final dignamente”. Con estas palabras, remarcó la magnitud institucional y mediática del club, así como la legitimidad con la que han alcanzado la final.

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