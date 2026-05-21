México

Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La nueva edición del festival de música urbana está a la vuelta de la esquina

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Estos son los precios de las entradas para el Coca Cola Flow Fest 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Estos son los precios de las entradas para el Coca Cola Flow Fest 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El festival Coca-Cola Flow Fest confirmó que su edición 2026 se realiza el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. El evento anunció las fechas a través de sus redes sociales oficiales.

El festival conserva el formato de dos jornadas, con sede en la Curva 4 del recinto. El horario habitual es de 14:00 a 2:00 horas del día siguiente.

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La venta de accesos se mantiene por fases progresivas en Ticketmaster México, un esquema en el que el precio sube conforme se agotan los boletos asignados a cada etapa.

En su entrega anterior, el festival reunió a más de 163 mil asistentes durante un fin de semana, con un cartel que incluye a Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin, además de Myke Towers, Young Miko y Bellakath.

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Todavía no se sabe qué artistas protagonizarán el cartel del evento.

10 consejos para comprar tus boletos para el Flow Fest

Guía definitiva Flow Fest 2025
(Instagram)
  1. Revisa la fecha y hora exacta en la que salen a la venta los boletos y ten todo listo al menos 15 minutos antes.
  2. Crea tu cuenta de Ticketmaster previamente y verifica que tus datos personales y método de pago estén actualizados.
  3. Identifica qué tipo de boleto te interesa (general, VIP, abono) y tenlo claro antes de iniciar la compra.
  4. Consulta los precios oficiales y define tu presupuesto para evitar contratiempos al momento de pagar.
  5. Asegúrate de contar con buena conexión a internet, de preferencia cableada o con señal estable.
  6. Usa una computadora o laptop; evita el celular, ya que la versión web suele ser más estable en ventas masivas.
  7. No actualices la página durante el proceso; sigue las instrucciones en pantalla hasta que avance la fila virtual.
  8. Ten a la mano tu tarjeta de crédito o débito y, si es posible, activa la opción de pago rápido en Ticketmaster.
  9. Desconfía de enlaces externos o falsos; compra solo en el sitio oficial de Ticketmaster.
  10. Si no logras comprar en la primera ronda, revisa las fechas de preventa y venta general para más oportunidades.

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