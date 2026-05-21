Revela las fechas para Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Estos son los precios de las entradas para el Coca Cola Flow Fest 2025. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El festival Coca-Cola Flow Fest confirmó que su edición 2026 se realiza el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX. El evento anunció las fechas a través de sus redes sociales oficiales.

El festival conserva el formato de dos jornadas, con sede en la Curva 4 del recinto. El horario habitual es de 14:00 a 2:00 horas del día siguiente.

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La venta de accesos se mantiene por fases progresivas en Ticketmaster México, un esquema en el que el precio sube conforme se agotan los boletos asignados a cada etapa.

En su entrega anterior, el festival reunió a más de 163 mil asistentes durante un fin de semana, con un cartel que incluye a Don Omar, Wisin, Nicky Jam y J Balvin, además de Myke Towers, Young Miko y Bellakath.

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Todavía no se sabe qué artistas protagonizarán el cartel del evento.

10 consejos para comprar tus boletos para el Flow Fest

(Instagram)

Revisa la fecha y hora exacta en la que salen a la venta los boletos y ten todo listo al menos 15 minutos antes. Crea tu cuenta de Ticketmaster previamente y verifica que tus datos personales y método de pago estén actualizados. Identifica qué tipo de boleto te interesa (general, VIP, abono) y tenlo claro antes de iniciar la compra. Consulta los precios oficiales y define tu presupuesto para evitar contratiempos al momento de pagar. Asegúrate de contar con buena conexión a internet, de preferencia cableada o con señal estable. Usa una computadora o laptop; evita el celular, ya que la versión web suele ser más estable en ventas masivas. No actualices la página durante el proceso; sigue las instrucciones en pantalla hasta que avance la fila virtual. Ten a la mano tu tarjeta de crédito o débito y, si es posible, activa la opción de pago rápido en Ticketmaster. Desconfía de enlaces externos o falsos; compra solo en el sitio oficial de Ticketmaster. Si no logras comprar en la primera ronda, revisa las fechas de preventa y venta general para más oportunidades.