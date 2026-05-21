Michoacán y la UIF unen fuerzas para combatir finanzas criminales

Omar Reyes Colmenares y Carlos Torres Piña en la firma del acuerdo. Crédito: FGE Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), suscribieron este 21 de mayo un convenio de colaboración para el intercambio de información estratégica orientado a desmantelar las estructuras económicas de grupos delictivos y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El acuerdo, encabezado por el fiscal general Carlos Torres Piña y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, contempla la conformación de grupos de trabajo especializados en análisis operativo y estratégico, la implementación de herramientas tecnológicas especializadas y esquemas de capacitación para fortalecer las capacidades institucionales de ambas instancias, con garantías de manejo seguro y confidencial de la información.

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La FGE compartirá datos con la UIF

Bajo el convenio, la Fiscalía General del Estado aportará información útil para el desarrollo de las atribuciones de la UIF. A cambio, la instancia federal compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos financieros que pueden contribuir al fortalecimiento de investigaciones de competencia estatal, en apego a la normatividad aplicable.

Encuentro para consolidar el acuerdo, encabezado por los titulares de ambas instituciones. Crédito: FGE Michoacán

El convenio estableció mecanismos de cooperación interinstitucional enfocados en tres frentes:

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Prevención

Detección

Investigación

Ambas instancias acordaron también la implementación de herramientas tecnológicas especializadas que permitieran agilizar el cruce de información y mejorar los tiempos de respuesta en investigaciones activas. Este componente forma parte central del acuerdo, al reconocer que la inteligencia financiera requiere infraestructura técnica robusta para traducirse en resultados concretos dentro de los procesos penales.

Torres Piña enmarcó el acuerdo en una política de cero impunidad y coordinación institucional

Mediante un comunicado de prensa, el fiscal señaló que este tipo de alianzas representan un paso firme en la consolidación de investigaciones patrimoniales y financieras más sólidas, orientadas a debilitar las capacidades operativas y económicas de grupos delictivos.

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Torres Piña subrayó que el convenio se inscribió dentro de una política institucional de coordinación y cero impunidad frente a las finanzas del crimen organizado.

El convenio también prevé acciones conjuntas en materia operativa, técnica e informática, así como el desarrollo de esquemas de capacitación en análisis operativo y estratégico. Estos programas buscarán elevar el nivel técnico del personal de ambas instituciones para garantizar investigaciones más eficaces y el manejo seguro de la información intercambiada.

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La FGE Michoacán encuadró el acuerdo dentro de su estrategia institucional de coordinación con instancias federales para fortalecer la procuración de justicia, combatir las finanzas criminales y garantizar resultados contundentes en favor de la población michoacana.

Con esta firma, la Fiscalía refrendó su compromiso de trabajar de manera articulada con el gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada y sus estructuras económicas.

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