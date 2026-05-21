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El ejercicio que es muy fácil de hacer y que fortalece tus tríceps desde casa

Así podrás entrenar los brazos sin salir de tu hogar

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Vista de la espalda y el brazo derecho de un hombre musculoso con una camiseta negra, mostrando tríceps y venas marcadas en un gimnasio.
Un atleta muestra sus tríceps definidos y venas marcadas durante una sesión de entrenamiento en un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fortalecer los tríceps es posible sin salir de casa con un ejercicio que no requiere equipo especial. Los fondos de tríceps en banco utilizan solo el peso corporal y una superficie estable, como una silla, para trabajar este músculo del brazo. Esta rutina es una opción frecuente entre quienes buscan resultados rápidos y accesibles.

El movimiento se adapta a distintos niveles de condición física. Al ajustar la posición de las piernas y la profundidad del descenso, la intensidad puede modificarse. Realizar fondos en banco regularmente ayuda a mejorar la fuerza funcional y la resistencia en los brazos. Para obtener mejores resultados, se recomienda completar entre 12 y 15 repeticiones por serie y descansar un minuto entre cada una.

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Fondos de tríceps en banco: una opción práctica y efectiva

Mujer en top gris y leggings negros realiza fondos de tríceps apoyada en dos sillas de madera. Una tablet en el suelo muestra la misma actividad.
Una mujer realiza fondos de tríceps utilizando dos sillas de madera en su sala de estar, siguiendo un programa de ejercicios en una tableta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar las manos en el borde de una silla firme, con los dedos mirando hacia adelante, es el primer paso para iniciar los fondos de tríceps en banco. El cuerpo se desliza hacia adelante y los glúteos quedan suspendidos, con las piernas extendidas o flexionadas según la dificultad deseada. Al bajar, los codos se doblan hasta formar un ángulo cercano a los 90 grados.

Este ejercicio permite trabajar los tríceps y, en menor medida, los hombros y el pecho. Entre las ventajas se encuentran:

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  • No requiere equipo especializado.
  • Puede realizarse en espacios reducidos.
  • Se adapta a principiantes y personas con experiencia.
  • Permite aumentar la dificultad al colocar peso extra sobre las piernas.

Una rutina básica consiste en tres series de 12 a 15 repeticiones. Es importante mantener la espalda cerca de la silla y evitar que los hombros suban hacia las orejas.

Beneficios de fortalecer los tríceps en casa

Vista lateral de una mujer haciendo flexiones de tríceps con una silla en un salón soleado. Viste ropa deportiva y está sobre una colchoneta azul.
Una mujer realiza ejercicios de tríceps con una silla en la comodidad de su sala de estar, enfocándose en un entrenamiento de brazos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tríceps intervienen en movimientos diarios que implican empujar objetos. Al fortalecerlos, se reduce el riesgo de lesiones y se mejora la postura de los hombros. Otras ventajas relevantes incluyen:

  • Incremento de la fuerza al cargar bolsas, abrir puertas o levantar objetos.
  • Mejora de la apariencia del brazo al tonificar la parte posterior.
  • Mejor rendimiento en actividades deportivas donde los brazos juegan un papel clave.

Practicar fondos de tríceps en banco, junto con otros ejercicios funcionales, favorece un desarrollo muscular equilibrado. La constancia es fundamental para observar resultados.

Consejos para evitar lesiones y mejorar la técnica

Para que los fondos de tríceps en banco sean seguros y efectivos, conviene cuidar la postura y la ejecución. Algunas recomendaciones clave son:

  • Calentar las articulaciones de los brazos y los hombros antes de iniciar.
  • No bajar más allá del ángulo recto para proteger los codos.
  • Mantener el abdomen firme y la espalda recta durante todo el ejercicio.
  • Aumentar la intensidad de manera gradual, según el progreso individual.

Si aparece dolor en los hombros o los codos, conviene suspender el ejercicio y consultar a un especialista. La correcta ejecución es clave para fortalecer los tríceps de manera segura y eficiente.

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