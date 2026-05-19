Cambio de postura: reviven video de Sheinbaum celebrando los mil 500 mdd en Mahahual que ahora investiga Semarnat

Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre inversiones por valor de veinte mil millones de dólares y el desarrollo turístico en el sur de Quintana Roo, incluyendo el Tren Maya, para el año 2025.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno no permitirá que inversiones privadas destruyan la biodiversidad de Mahahual, en redes sociales circula un video de 2024 que muestra la otra cara de la moneda: la mandataria celebrando con entusiasmo la llegada del megaproyecto de Royal Caribbean Group a Quintana Roo.

El parque acuático turístico, bautizado como “Perfect Day”, se encuentra en el ojo del huracán. Colectivos ambientalistas, como Sélvame, y expertos académicos han encendido las alarmas al denunciar que las obras amenazan gravemente a los arrecifes de coral de la zona.

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La presión escaló a tal grado que, durante su reciente conferencia de prensa del lunes 18 de mayo, Sheinbaum Pardo tuvo que poner un freno. Anunció que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo el mando de Alicia Bárcena, ya investiga el impacto del proyecto. Incluso, dejó abierta la puerta a una reubicación: “En todo caso, se puede llevar el proyecto a otra zona de Quintana Roo que no tenga tantos impactos”, matizó.

El video que encendió las redes

Las declaraciones de la presidenta desataron una ola de críticas en la plataforma ' X’, cuentas como la de ‘El Puma Chairo’ se encargaron de revivir un clip de 2024 donde Sheinbaum aplaudía la inversión de mil 500 millones de dólares de la naviera estadounidense.

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Activistas ambientales denuncian que el parque acuático 'Perfect Day' de Royal Caribbean pone en riesgo los arrecifes de coral de Quintana Roo. | (Crédito: X@Puma Chairo)

En una reunión con empresarios estadounidenses, el pasado 15 de octubre, la mandataria celebró que dichos negocios se realizarán en diferentes partes del país, como es el caso de Quintana Roo, que recibirá en el puerto de Mahahual la inversión de Royal Caribbean Group: "(...) El sur de Quintana Roo requiere desarrollo, es una inversión turística que va a estar vinculada con el Tren Maya”, se le escucha decir en la grabación.

Para los internautas críticos, el mensaje es claro: la presidenta conocía la magnitud del proyecto que hoy amenaza a Mahahual, pero ahora “se hace la que no estaba enterada”.

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Quintana Roo cierra filas, ambientalistas lanzan reto

En medio de la polémica, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, optó por la cautela. En una breve entrevista, respaldó la instrucción presidencial de revisar a fondo el tema, asegurando que acatarán lo que dicte la Semarnat. “Siempre sí a la inversión, pero siempre sostenible, sustentable, y siempre respetuosos de lo que digan las autoridades ambientales”, subrayó Lezama.

Una persona sostiene una pancarta que convoca a defender Mahahual en la Semanart, frente a la imponente estructura de un parque acuático abandonado y deteriorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para quienes defienden el territorio, las promesas de revisión no son suficientes. José Urbina, integrante de Sélvame, lanzó un contundente llamado a la presidenta a través de Grupo Multimedios: que visite Mahahual, pero que lo haga caminando con la comunidad y no con los empresarios.

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Mientras, Sélvame prepara una manifestación a las afueras de la Semarnat en la Ciudad de México para el próximo 21 de mayo, Urbina dejó un mensaje directo para Royal Caribbean: “Que recapaciten en lo que quieren ofrecerle a sus turistas; teniendo tanta riqueza natural, que nos ayuden a protegerla y no a destruirla, no a reemplazarla con más plástico”.