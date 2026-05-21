República Checa anuncia su lista de convovados para el Mundial 2026: estos son los jugadores más peligrosos para México

Chequia medirá fuerzas ante su afición en Praga el 31 de mayo, donde Miroslav Koubek decidirá cuáles tres jugadores quedarán fuera antes del debut ante Corea del Sur. REUTERS/David W Cerny

La República Checa confirmó su convocatoria para el Mundial 2026, un regreso histórico después de 20 años de ausencia en la máxima cita del futbol.

El equipo dirigido por Miroslav Koubek presentó una lista de 29 jugadores que se reducirá a 26 tras el amistoso contra Kosovo en Praga el 31 de mayo, donde se definirá la nómina definitiva.

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El amistoso ante Kosovo, programado en Praga el 31 de mayo, decidirá la lista final de la Selección Checa para la Copa Mundial de la FIFA. (X/ @ceskarepre_cz)

El conjunto europeo compartirá el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica, y aunque no es considerado favorito, cuenta con futbolistas que militan en ligas de élite y que representan amenazas reales para el Tri.

El listado completo de convocados checos

La lista preliminar de 29 futbolistas presentada por Koubek refleja un equilibrio entre experiencia y juventud.

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Porteros : Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praga).

Defensas : Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Praga), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Slavia Praga), David Zima (Slavia Praga).

Mediocampistas : Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Tomas Ladra (Viktoria Plzen), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen).

Delanteros: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

El equilibrio entre jugadores en Europa y jóvenes promesas define la estrategia de Miroslav Koubek para sorprender en el Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny

La nómina muestra un equipo con presencia en ligas top de Europa y con jóvenes que buscarán aprovechar el escenario mundialista para dar el salto.

Los jugadores más peligrosos de República Checa

La Selección Checa cuenta con referentes que pueden marcar diferencia en partidos clave:

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Patrik Schick ( Bayer Leverkusen , Bundesliga): delantero letal, goleador en Alemania, con gran capacidad de definición.

Ladislav Krejci ( Wolverhampton , Premier League): el capitán del equipo, defensa central sólido y líder en la zaga.

Matej Kovar ( PSV Eindhoven , Eredivisie): portero con grandes reflejos y títulos recientes en competiciones europeas. Le dio el pase a los checos con sus atajadas en penales decisivos en el repechaje.

Tomas Soucek ( West Ham , Premier League): mediocampista combativo, líder dentro del vestuario. Aporta goles y presencia física.

Adam Hlozek (Hoffenheim, Bundesliga): joven atacante dinámico. Sumará verticalidad y creatividad.

Patrik Schick, letal delantero del Bayer Leverkusen, encabeza la nómina como la principal amenaza ofensiva de República Checa en el Grupo A. Reuters/Lee Smith

Estos jugadores representan la columna vertebral de Chequia y serán las principales amenazas para México en el duelo del 24 de junio.

El amistoso contra Kosovo y el calendario para la Copa del Mundo

La República Checa llega al Mundial 2026 con una lista que combina experiencia en ligas de élite y jóvenes promesas.

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Su debut mundialista será el 12 de junio contra Corea del Sur en Guadalajara, seguido por Sudáfrica en Atlanta y el esperado choque contra la Selección Mexicana en el legendario Estadio Azteca.

La Selección Checa debutará el 12 de junio frente a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara, enfrentando luego a Sudáfrica y a México en fase de grupos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el partido contra Kosovo el 31 de mayo en Praga será clave para definir la lista final de 26 jugadores. Además de ser una despedida simbólica ante la afición, servirá como evaluación competitiva para decidir qué tres futbolistas quedarán fuera.

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