México Deportes

Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, deja la cárcel tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

El boxeador salió del Centro Penitenciario en Culiacán, su arresto se realizó la noche del 20 de mayo

Guardar
Google icon
Omar Chávez fue liberado y vinculado a proceso por violencia familiar (IG/ omarchavezzbu)
Omar Chávez fue liberado y vinculado a proceso por violencia familiar (IG/ omarchavezzbu)

Luego de que Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en Culiacán, Sinaloa la noche del miércoles 20 de mayo —y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto—, la tarde de este jueves 21 de mayo se reportó la liberación del boxeador mexicano.

El Businessman pasó solo unas horas en prisión hasta que las autoridades le concedieron la libertad condicional, pues estaría vinculado a proceso. De acuerdo con reportes de medios locales, el motivo por el cual se arrestó a Omar Alonso se debió a que tenía una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a los citatorios en la Fiscalía del Estado por una denuncia de violencia familiar.

PUBLICIDAD

Tras la realización de una primera audiencia este jueves 21 de mayo, las autoridades estatales determinaron otorgarle la libertad pero con su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. Y es que, debido a que el pugilista no se presentó a los citatorios previos, se giró una orden de arresto en su contra.

Así fue la detención de Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez

La captura del hombre fue corroborada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), sitio que registra que la captura fue realizada la mañana del 20 de mayo en Culiacán.

PUBLICIDAD

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas Relacionados

Omar ChávezJulio César Chávezboxeomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Roma, Condesa, Polanco o el Centro Histórico: cada zona tiene su perfil de viajero, su rango de precios y su distancia al Estadio Azteca

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

En la antesala de la final, el protagonismo de futbolistas extranjeros y una generación con proyección internacional transforma la jerarquía económica entre los equipos del torneo

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Las Fan Zones oficiales en las tres ciudades sede ofrecen pantallas gigantes, actividades y ambiente mundialista sin costo de acceso. Todo lo que necesitas saber para planificar tu visita

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Si todavía no encuentras dónde hospedarte y planeas venir a la ciudad, aquí te contamos algunas opciones

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Toluca anuncia renovación total del Estadio Nemesio Diez previo a la final de la Concachampions

La modernización de la cancha de los Diablos apunta a fortalecer la relación con su público y celebrar una noche que podría cambiar la historia escarlata

Toluca anuncia renovación total del Estadio Nemesio Diez previo a la final de la Concachampions
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Localizan seis cuerpos desmembrados en Olinalá tras ataques de Los Ardillos en Guerrero

Gobierno de Nayarit refuerza seguridad tras ataque armado en la frontera con Sinaloa

Alcalde de Cuautla dijo estar dispuesto a aclarar reunión con “El Barbas” y la tachó de “información sin sustento”: hoy lo buscan

Hombre baleado en la Nápoles, en CDMX, era investigado por presuntos vínculos criminales

Mientras Morena enfrenta acusaciones de Estados Unidos, el PRI acumula 14 exgobernadores señalados por corrupción y crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Mía Rubín celebra 3 años con Tarik Othón y dedica emotivo mensaje al joven rejoneador

Mía Rubín celebra 3 años con Tarik Othón y dedica emotivo mensaje al joven rejoneador

¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

Gustavo Adolfo Infante denunciará por fraude procesal a Sergio Mayer tras ganarle juicio

“Jamás me arrepentiría de mi hija”: Beba Montes rompe el silencio y revela que quiere volver a ser mamá

Kunno revela que tiene cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Soy hijo adoptivo”

DEPORTES

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Cruz Azul vs Pumas: estos son los jugadores más caros de la Gran Final del Clausura 2026

Fan Zones del Mundial 2026 en México: dónde ver los partidos gratis en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Qué hacer si no conseguiste hotel en la CDMX para el Mundial 2026: estas son las opciones

Toluca anuncia renovación total del Estadio Nemesio Diez previo a la final de la Concachampions