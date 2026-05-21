Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, deja la cárcel tras ser vinculado a proceso por violencia familiar

Omar Chávez fue liberado y vinculado a proceso por violencia familiar (IG/ omarchavezzbu)

Luego de que Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, fue arrestado en Culiacán, Sinaloa la noche del miércoles 20 de mayo —y trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto—, la tarde de este jueves 21 de mayo se reportó la liberación del boxeador mexicano.

El Businessman pasó solo unas horas en prisión hasta que las autoridades le concedieron la libertad condicional, pues estaría vinculado a proceso. De acuerdo con reportes de medios locales, el motivo por el cual se arrestó a Omar Alonso se debió a que tenía una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a los citatorios en la Fiscalía del Estado por una denuncia de violencia familiar.

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Tras la realización de una primera audiencia este jueves 21 de mayo, las autoridades estatales determinaron otorgarle la libertad pero con su vinculación a proceso por el delito de violencia familiar. Y es que, debido a que el pugilista no se presentó a los citatorios previos, se giró una orden de arresto en su contra.

Así fue la detención de Omar ‘N’, hijo de Julio César Chávez

La captura del hombre fue corroborada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), sitio que registra que la captura fue realizada la mañana del 20 de mayo en Culiacán.

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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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