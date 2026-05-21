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¿Fractura familiar? Nicky Chávez comparte áspero mensaje tras la detención de su hermano

Omar Chávez fue arrestado en el Centro Penitenciario de Aguaruto después de acudir a una audiencia relacionada con un caso de presunta violencia doméstica

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Nicky Chávez con chaqueta de cuero. En círculo, Omar Chávez con rostro censurado, camisa de mezclilla y esposas al fondo
Nicky Chávez, quien mantiene una tensa relación con su hermano Omar, reaccionó a su detención por poresunta violencia familiar. (Nicky Chávez: Instagram)

La reciente detención del boxeador Omar Chávez, hijo del excampeón mundial Julio César Chávez, ha colocado a la familia bajo el escrutinio público. Información obtenida del Registro Nacional de Detenciones señala que el deportista de alto rendimiento fue aprehendido la mañana del miércoles 20 de mayo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, a donde acudió a una audiencia con relación con una denuncia en su contra por presunta violencia doméstica.

Un día después del arresto, su hermana, la presentadora de televisión Nicky Chávez, compartió un áspero mensaje en Instagram que refuerza versiones de una fractura con sus hermanos. “Al final, la gente siempre revela quién es realmente”, se lee al inicio de un texto más amplio.

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¿Por qué detuvieron a Omar Chávez?

Reportes de portales como Línea Directa, Los Noticieristas y el periodista Luis Chaparro indican que el juez a cargo del caso determinó que el boxeador lleve su proceso en prisión preventiva, tras no presentarse a audiencias previas.

La siguiente audiencia está fijada para el lunes 25 de mayo, cuando el juez determinará si permanece en prisión o puede continuar su proceso en libertad.

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Una torre de telecomunicaciones se alza sobre edificios bajos con montañas al fondo bajo un cielo claro. Una cita en rojo sobre la autenticidad se superpone a la imagen
Nicky Chávez comparte un duro mensaje que fue interpretado como una indirecta para su hermano. (Nicky Chávez: Instagram)

Nicky Chávez rompe el silencio

Nicky Chávez, conductora del matutino Venga la Alegría Fin de Semana, escaló el interés en torno al caso con un ápero mensaje. “Al final, la gente siempre revela quién es realmente. Solo tienes que darles el espacio y el tiempo para hacerlo. Ninguna máscara se puede usar para siempre”.

Aunque su expresión queda abierta a interpretaciones, como falta de apoyo familiar o rechazo a los cargos imputados contra su hermano, la publicación también se alinea con antiguos mensajes de Nicky donde expuso tensiones familiares que persisten desde hace años con sus hermanos Omay y Julio César Jr.

Collage de tres escenas: un hombre con gorra negra, una mujer sentada mirando su teléfono y otro hombre gritando con la boca abierta
El reality Los Chávez presenta a Omar expresando ser la oveja negra de la familia, mientras Nicole lamenta la falta de valoración y otro familiar busca a sus hijos, reflejando la compleja dinámica familiar. (YouTube)

En 2013, a través de su cuenta en TikTok, acusó a sus hermanos de hacerle daño a su padre. ”Estoy cansada de ver a mi papá triste porque no sabe qué más hacer para ayudarlos, que estoy harta de que solo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada, que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares, que no se dan cuenta de que nos hacen sufrir a todos".

Al margen del encono, subrayó que nunca rompería sus vínculos familiares y que anhelaba que sus problemas terminaran: “Si me agarras sentimental, estoy segura de que te diré: ‘no hay día que no le pida a Dios por ustedes, que les dé claridad y fuerza para salir adelante, que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos, que extraño mucho cómo era todo antes’”.

Dos años después, con el estreno del reality Los Chávez, sus diferencias quedaron registradas en varios episodios. Durante una reflexión frente a las cámaras, la presentadora dijo sentirse frustrada porque nadie en su familia valoraba los esfuerzos que hacía para recuperar sus lazos e impedir una fractura mayor.

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