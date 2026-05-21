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¿Puedes subir tu guajolote al Binnibus? La respuesta está en el reglamento y sorprende

El reglamento del BinniBus establece reglas claras para el ingreso de animales y objetos en sus unidades, una normativa que ha generado debate entre los usuarios de Oaxaca

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Un hombre con sombrero de paja sostiene un guajolote negro frente a un autobús rojo Binnibus, mientras habla con el conductor en la entrada.
El BinniBus cuenta con un reglamento que define qué objetos y animales pueden ingresar a sus unidades, en respuesta a las nuevas necesidades de movilidad en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema BinniBus ha transformado la movilidad urbana en los Valles Centrales de Oaxaca con la reciente puesta en operación de treinta y cinco rutas que enlazan más de cien colonias.

Este servicio, impulsado por el gobierno estatal, se presenta como una alternativa moderna, segura y accesible para la población, brindando conectividad a zonas históricamente desatendidas y facilitando el acceso a centros laborales, educativos y comerciales.

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La expansión del BinniBus responde a la meta oficial de ofrecer un transporte público estructurado que priorice la inclusión y la eficiencia en los desplazamientos diarios.

En el contexto de su crecimiento, el BinniBus implementó un reglamento específico para regular el comportamiento de los usuarios y establecer parámetros claros sobre objetos y animales permitidos a bordo.

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La aplicación estricta de estas normas ha generado debate social, especialmente por las restricciones al ingreso de bultos voluminosos y animales de corral, una práctica común entre comerciantes y habitantes de comunidades rurales.

Regulaciones sobre animales y bultos: postura oficial

Según la Guía del Buen Usuario del BinniBus, difundida por el gobierno de Oaxaca, solo se permite el acceso de animales de compañía pequeños, siempre que viajen en transportadora cerrada y segura.

El reglamento prohíbe explícitamente ingresar con objetos voluminosos o que obstruyan el paso dentro del vehículo, con la finalidad de evitar bloqueos y prevenir riesgos para la seguridad de los pasajeros.

La Secretaría de Movilidad sostiene que estas reglas son necesarias para mantener el orden y la funcionalidad del sistema.

Se enfatiza que el respeto al reglamento es una responsabilidad compartida entre operadores y usuarios.

El documento oficial recomienda presentarse con anticipación a la parada, evitar empujar al abordar y reportar cualquier anomalía a los canales de atención designados.

En respuesta a las quejas ciudadanas sobre la imposibilidad de trasladar mercancías y animales de corral, Salomón Jara Cruz, gobernador del estado, reconoció públicamente la importancia de adaptar el sistema a las realidades culturales y laborales de Oaxaca.

En sus declaraciones, el mandatario expresó: “Yo sé que la gente trae sus guajolotes, sus tortillas, tamales… el BinniBus está para eso.” También comentó de manera irónica: “Claro, en el BinniBus se pueden subir guajolotes.”

Sin embargo, aclaró que, por ahora, el reglamento se mantiene sin cambios y que cualquier ajuste será comunicado de manera oficial.

La autoridad estatal explicó que la frase sobre permitir guajolotes y gallinas en el BinniBus debe interpretarse como un reconocimiento a las costumbres locales y no como una modificación inmediata de la norma.

Reiteró que la regulación vigente sigue en pie: únicamente animales pequeños en transportadora y ningún bulto voluminoso que impida el libre tránsito.

Infografía de BinniBus con imágenes de pasajeros, un autobús, animales en transportadoras y bultos, explicando normas y el debate en Oaxaca.
El infográfico detalla las normas actuales del BinniBus de Oaxaca para animales pequeños en transportadora y la prohibición de bultos voluminosos, destacando el debate social y la postura oficial del gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas de cambio y retos para la inclusión

El gobierno estatal informó que la revisión del reglamento es un proceso en análisis, motivado por la presión social y el interés en preservar las tradiciones oaxaqueñas.

No obstante, la Secretaría de Movilidad insistió en que cualquier flexibilización deberá preservar la seguridad y el orden en las unidades.

Mientras tanto, la instrucción para los operadores es clara: aplicar el reglamento actual y orientar a los usuarios sobre las normas vigentes.

Quienes requieren transportar mercancía como parte de su actividad económica deben ajustarse, por el momento, a las reglas establecidas.

La autoridad invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a comunicarse al número 951 567 1087 para aclarar dudas o presentar sugerencias sobre la operación del sistema.

Este debate refleja el desafío de equilibrar la modernización del transporte con las necesidades reales de la población.

Las autoridades enfatizaron que el BinniBus fue diseñado para facilitar la vida de la gente común y responder a las exigencias cotidianas de Oaxaca, pero sin sacrificar la seguridad ni el bienestar colectivo.

Un autobús rojo Binnibus está en una parada mientras un grupo de personas espera para abordar. Se ven letreros con 'Oaxaca' y 'Yuroo Viguera'.
La expansión del BinniBus busca garantizar un transporte público incluyente y eficiente para los habitantes de Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta que no se anuncie una modificación formal, el BinniBus solo permite animales pequeños en transportadora y prohíbe bultos voluminosos.

Cualquier cambio en la política será resultado de un proceso de análisis y consulta, y será comunicado de manera oportuna por las autoridades responsables.

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