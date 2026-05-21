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Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo, el mexicano se consagra como el campeón de goleo absoluto en Arabia

Con un extraordinario hat-trick en la última jornada, “La Pantera” superó a figuras como el astro luso, quien se llevó el título de la Liga

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El delantero mexicano del Al-Qadisiya se corona campeón de goleo en la Saudi Pro League tras anotar 33 goles en una temporada histórica en la que se posicionó por encima de figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. (Ilustración Jesús Aviles/Infobae México)
El delantero mexicano del Al-Qadisiya se corona campeón de goleo en la Saudi Pro League tras anotar 33 goles en una temporada histórica en la que se posicionó por encima de figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. (Ilustración Jesús Aviles/Infobae México)

La temporada 2026 de la Saudi Pro League quedará para siempre marcada por la hazaña histórica de Julián Quiñones, quien se convirtió en el máximo goleador del torneo con 33 goles.

El delantero del Al-Qadisiya no sólo se impuso en la tabla de goleo, sino que lo hizo por encima de figuras de talla mundial como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

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El mexicano Julián Quiñones convierte a Al-Qadisiya en protagonista de Arabia Saudita gracias a su récord de goles y su aporte durante toda la temporada. (X/ @Alqadsiah)
El mexicano Julián Quiñones convierte a Al-Qadisiya en protagonista de Arabia Saudita gracias a su récord de goles y su aporte durante toda la temporada. (X/ @Alqadsiah)

El cierre fue épico: un hat-trick frente al Al-Ittihad en la última jornada le permitió superar a Toney, que había terminado con 32 goles, y dejar a CR7 en tercer lugar con 27. Con ello, Quiñones se consagró como el campeón de goleo absoluto en Arabia, consolidando su mejor temporada como profesional.

La carrera por el título de goleo

La lucha por el campeonato de goleo fue intensa y se definió drámaticamente en la última fecha.

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  • Ivan Toney líder: llegó a la jornada final con 32 goles y parecía tener la ventaja.
  • Cristiano Ronaldo tercero: cerró con 27 tantos, lejos de la cima.
  • Quiñones al acecho: partió con 30 goles y necesitaba un partido perfecto.
  • Hat-trick decisivo: tres goles frente al Al-Ittihad lo coronaron como el máximo artillero de la competencia.
El hat-trick de Julián Quiñones frente al Al-Ittihad en la última jornada lo consagró como máximo goleador superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. (X/ @Alqadsiah)
El hat-trick de Julián Quiñones frente al Al-Ittihad en la última jornada lo consagró como máximo goleador superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. (X/ @Alqadsiah)

Así, la carrera por la presea de goleo estuvo cargada de adrenalina y se resolvió en los últimos minutos de la temporada, con Quiñones imponiéndose por solamente un gol sobre Toney.

Impacto en Al-Qadisiya

El mexicano fue el motor ofensivo de su club durante toda la campaña:

  • Quinto lugar general: el equipo cerró con 77 puntos en la tabla.
  • Goleador histórico: ya se convirtió en el máximo referente ofensivo del club.
  • Celebración simbólica: festejó su título de goleo sentado en una silla junto a todo el equipo, como si fuera un trono.
  • Llegada en 2024: fichado desde América tras el bicampeonato en Liga MX.
La celebración simbólica de Quiñones sentado en su trono refleja su dominio como máximo artillero del futbol saudí. (X/ @Alqadsiah)
La celebración simbólica de Quiñones sentado en su trono refleja su dominio como máximo artillero del futbol saudí. (X/ @Alqadsiah)

Su impacto fue tan grande para la campaña que Al-Qadisiya pasó de ser un equipo competitivo a convertirse en protagonista gracias a su poder ofensivo.

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