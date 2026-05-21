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SEMARNAT reitera que no aprobará el proyecto Perfect Day en Mahahual

Activistas lograron reunir más de 2 millones de firmas en una petición y realizaron una protesta

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REUTERS/Paola Chiomante
REUTERS/Paola Chiomante

La SEMARNAT informó a través de X que no aprobará la construcción del complejo turístico Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo.

“El procedimiento ambiental relacionado con el proyecto Perfect Day en Mahahual ha concluido conforme a derecho”, se pudo leer en la cuenta de X.

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Cabe señalar que dicha publicación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aún no está acompañado de un documento oficial.

La empresa ya había desistido de la construycción del parque acuático turístico en Quintana Roo (X/@SEMARNAT_mx)

“Como señaló la secretaria @aliciabarcena, el proyecto no será aprobado.La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe mexicano es una prioridad ambiental para México”, reiteró la SEMARNAT respecto a lo mencionado por Alicia Bárcena, titular de la dependencia.

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El aviso ocurrió horas después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió a algunosmanifestantes en sus instalaciones.

Las y los activistas exigen que la SEMARNAT declare de manera oficial y por escrito el resultado del dictamen conforme a derecho.

Royal Caribbean se retracta de construir en Mahahual

(X/@SEMARNAT_mx)
(X/@SEMARNAT_mx)

Durante la reunión de activistas de Salvemos Mahahual, se informó que la empresa que buscaba construir un resort turístico en Mahual ya desistió del proyecto.

Cabe señalar que tampoco se ha emitido alguna tarjeta informativa respecto a eso. Días antes, la empresa había lamentado la resolución inicial.

“Durante el encuentro se reiteró que el proyecto no será aprobado y se informó que la empresa Royal Caribbean se desistió de continuar con el proyecto. Además, se recibieron las propuestas de la organización.La #SEMARNAT refrenda su compromiso con el diálogo abierto, la participación ciudadana y la protección del patrimonio natural.”, se pudo leer.

Por qué es importante Mahahual

  • Ubicación estratégica: Mahahual se sitúa en la Costa Maya, al sur de Quintana Roo. Esta localización lo convierte en una barrera natural que enfrenta primero los huracanes que llegan del Caribe. Si se destruye esta zona, la fuerza de los fenómenos podría aumentar sobre el territorio mexicano.
  • Arrecifes de coral: Frente a Mahahual existe un sistema arrecifal que disipa la energía de las olas y reduce el impacto de las marejadas ciclónicas durante huracanes, protegiendo la costa y las comunidades humanas. Estos arrecifes forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo más grande del mundo.
  • Ecosistemas de manglar: Los manglares en Mahahual amortiguan inundaciones, retienen sedimentos y disminuyen la erosión costera. Esto protege la infraestructura local ante eventos meteorológicos extremos.
  • Biodiversidad y servicios ambientales: La región alberga una amplia diversidad de especies marinas y terrestres. Un ecosistema sano en Mahahual facilita la recuperación tras huracanes y otros eventos climáticos severos.
  • Economía local dependiente: El turismo en Mahahual depende de la conservación de playas, arrecifes y manglares. La preservación de estos recursos es clave para el empleo y el bienestar de la población. El turismo masivo pone en riesgo la economía local.
  • Modelo de adaptación y conservación: Mahahual es ejemplo de manejo sostenible de la costa. Sus estrategias de restauración de arrecifes y manglares pueden aplicarse en otras regiones del Caribe para enfrentar el aumento de huracanes y el cambio climático.

Qué había dicho Royal Caribbean

Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean México, calificó como “muy triste” la decisión de frenar el desarrollo.

Brotman afirmó que el proyecto cumple con la normatividad ambiental y social vigente, negando cualquier intención de destruir manglares.

Según sus declaraciones, 45 hectáreas del terreno ya cuentan con urbanización, mientras que otras 45 hectáreas fueron adquiridas para restauración ambiental por su alta degradación.

El directivo defendió que la Manifestación de Impacto Ambiental se elaboró conforme a los criterios técnicos y legales, y rechazó que existan irregularidades en los permisos o en los cambios de uso de suelo. Brotman sostuvo que parte del terreno ya tiene construcciones y calles, por lo que la iniciativa no implica una afectación adicional.

En palabras de Brotman, “es muy triste ver que el destino de una comunidad que ha sido olvidada por tantos años se esté decidiendo en redes sociales y a miles de kilómetros cuando la gente que está atacando el proyecto ni siquiera conoce; muchos de ellos creo que no podrían ni marcar Mahahual en un mapa”.

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