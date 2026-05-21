México

Denuncian nuevos ataques del CJNG contra La Cofradía, comunidad nahua de Michoacán

El sitio agredido es una encargatura de la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila

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Videos de pobladores del sitio donde se pueden escuchar las detonaciones de presuntas armas largas. Crédito: Facebook - Comunicación Ostula

La comunidad nahua de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, denunció dos ataques armados del Cártel Jalisco Nueva Generación en un lapso de tres días contra su encargatura de La Cofradía.

Mediante su cuenta oficial de comunicación, reportaron que el martes 19 de mayo a las 9:00 de la mañana y este jueves 21 a las 6:20 horas se registraron las agresiones.

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Según información compartida por la misma comunidad, la Guardia Comunal repelió ambos hechos mientras la población permaneció resguardada. No se reportaron personas heridas.

La comunidad señaló que los recientes ataques han sido repelidos por miembros de la Guardia Comunal. Crédito: Facebook - Comunicación Ostula
La comunidad señaló que los recientes ataques han sido repelidos por miembros de la Guardia Comunal. Crédito: Facebook - Comunicación Ostula

Luego de la violencia, la organización exigió al gobierno federal, al gobierno de Michoacán y a las autoridades municipales poner fin a lo que calificó como “una guerra no declarada en contra de los pueblos originarios de México para desplazarlos de sus territorios, para provocar su muerte”.

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Además, señalaron que los altos niveles de gobierno tenían pleno conocimiento de la violencia en la región y se habían negado a tomar medidas efectivas.

El enfrentamiento del martes duró casi una hora

Según reportes de la comunidad, el ataque del martes 19 de mayo comenzó a las 9:00 de la mañana cuando un comando fuertemente armado del que presuntamente pertenece al CJNG abrió fuego contra la encargatura de La Cofradía.

La Guardia Comunal lo enfrentó durante casi una hora hasta lograr el repliegue de los delincuentes, quienes continuaron disparando ya fuera del perímetro comunal, en las proximidades del poblado de Coahuayula, municipio de Chinicuila.

El ataque obligó a evacuar las escuelas de la encargatura y a que la población civil buscara refugio. No hubo muertes ni heridos.

La comunidad compartió imágenes de niños siendo evacuados de las escuelas. Crédito: Facebook - Comunicación Ostula
La comunidad compartió imágenes de niños siendo evacuados de las escuelas. Crédito: Facebook - Comunicación Ostula

Sin embargo, este jueves 21 de mayo, la Comisión de Comunicación de la comunidad reportó una nueva incursión a las 6:20 de la mañana y difundió un video en el que se escuchan las detonaciones.

La Cofradía ha sufrido bombardeos con drones y explosivos en ataques previos

En el comunicado del 19 de mayo, la comunidad señaló que desde hace varios años la encargatura de La Cofradía ha sufrido ataques del CJNG, incluidos bombardeos con drones y explosivos que en ocasiones obligaron a suspender clases y actividades laborales por varias semanas.

Además, recordaron que a esos ataques se sumaron otros del mismo cártel jalisciense en la comunidad indígena de El Coire, en la zona norte del municipio de Aquila, y en los municipios vecinos de Coahuayana y Chinicuila, que dejaron decenas de personas asesinadas, desaparecidas y heridas.

Asimismo, la cuenta de comunicación de Ostula recordó que el 6 de mayo, el CJNG atacó la comunidad p’urhépecha de Acachuén y el 17 de mayo, agredió Santa María Sevina. Ambas agresiones dejaron 4 comuneros asesinados en total.

Los ataques contra Ostula se enmarcaron en una ola de agresiones recientes contra comunidades indígenas de Guerrero, las cuales están aisladas y autoridades atribuyen a una guerra entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, grupos criminales con poder en el estado.

Ostula exigió base militar, presentación de desaparecidos y castigo a responsables

La Comunidad Indígena Nahua de Santa María Ostula formuló cinco exigencias a los tres niveles de gobierno.

La primera fue el establecimiento de una base de operaciones interinstitucional integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, solicitud que la comunidad dijo haber presentado puntualmente desde hace más de dos años sin obtener respuesta.

La comunidad también exigió el desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que, según denunció, otorgan al cártel funcionarios y mandos policiales corruptos.

Pidió la presentación con vida de 5 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales de 42 asesinatos de comuneros de Santa María Ostula.

Las dos últimas exigencias fueron el respeto y las garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal, y el alto total a lo que la comunidad llamó “la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México”.

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