Mía Rubín celebra 3 años con Tarik Othón y dedica emotivo mensaje al joven rejoneador

(Instagram/@miarubinlega/@tarik_othon_oficial)

Mía Rubín Legarreta y Tarik Othón celebraron tres años de relación con románticos mensajes en redes sociales, donde la cantante abrió su corazón para hablar del vínculo que construyó junto al joven rejoneador mexicano.

La hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín compartió una publicación acompañada de fotografías inéditas junto a Tarik, en la que recordó cómo comenzó su historia de amor en mayo de 2023, después de conocerse durante una fiesta de cumpleaños organizada por Erik Rubín.

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En el mensaje, Mía destacó una conversación que marcó el rumbo de su relación desde los primeros meses de noviazgo.

“Me dijiste algo que nunca voy a olvidar: que tú decidías amarme. Y que eso era mucho más poderoso que simplemente sentir amor por alguien, porque no era algo inexplicable ni algo fuera de tu control… era una decisión consciente”, escribió.

Mia Rubin y Tarik Othón conmemoran su tercer aniversario de novios, compartiendo un momento íntimo en esta fotografía en blanco y negro donde se les ve tomados de la mano. (Mía Rubín: Instagram)

La cantante también confesó que, aunque todo ocurrió rápidamente entre ellos, nunca sintió que la relación avanzara de forma forzada.

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“Prácticamente empezamos a salir desde el momento en que nos vimos por primera vez. Todo pasó muy rápido, pero nunca se sintió apresurado. Al contrario, siempre se sintió correcto”, expresó.

Mía Rubín describió a Tarik Othón como una figura fundamental en su vida personal y profesional. En su publicación, aseguró que el joven transformó distintos aspectos de su día a día.

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“Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido. Te convertiste en mi compañero de vida, de aventuras, mi food buddy, mi gym partner, mi maestro de vida y mi mejor amigo”, escribió.

“Nos pasó de todo, pero sin duda fue uno de los viajes más hermosos que hemos vivido”. (Foto: @miarubinlega, Instagram)

La intérprete de “Lento”, sencillo que presentó recientemente en el Acuario Inbursa de la Ciudad de México acompañada por Tarik, cerró su dedicatoria reafirmando su compromiso emocional con el rejoneador.

“No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas… pero siempre juntos”, publicó.

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Tarik Othón respondió al mensaje con un breve pero contundente “Te amo Mía”, comentario que rápidamente acumuló reacciones entre seguidores de la pareja.

¿Quién es Tarik Othón ?

El joven de 22 años se consolidó en los últimos años como una de las promesas del rejoneo mexicano. Nacido en la Ciudad de México el 16 de diciembre de 2003, desarrolló gran parte de su formación en Querétaro, donde comenzó su camino dentro del mundo ecuestre desde la infancia.

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Antes de entrar profesionalmente a los ruedos en 2019, destacó en competencias internacionales de salto ecuestre. En noviembre de 2024 recibió la alternativa profesional respaldado por Diego Ventura, una de las máximas figuras del rejoneo internacional.

La relación entre Mía Rubín y Tarik Othón se convirtió en una de las más mediáticas entre las nuevas generaciones del espectáculo mexicano, especialmente por la constante presencia de ambos en eventos públicos y publicaciones románticas compartidas en redes sociales.

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