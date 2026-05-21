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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy jueves 21 de mayo: tráiler obstruye carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza

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La Ciudad de México tendrá este jueves 21 de mayo una jornada con diversas movilizaciones sociales, concentraciones y eventos masivos que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez y Gustavo A. Madero.

Entre las movilizaciones previstas destaca una marcha de la comunidad politécnica rumbo a las instalaciones de Canal Once, con posibles complicaciones en vialidades como Av. Instituto Politécnico Nacional, Plan de Agua Prieta y Manuel Carpio.

Asimismo, se prevén concentraciones y protestas en zonas como Av. Insurgentes Sur, Ejército Nacional, James Sullivan, Monumento a la Madre, Ciudad Universitaria y el Centro Histórico, donde podrían registrarse cortes parciales a la circulación.

Además, autoridades contemplan afectaciones en corredores importantes como Paseo de la Reforma, Fray Servando Teresa de Mier, Circuito Escolar y alrededores del Estadio Ciudad de los Deportes, donde por la noche se disputará el encuentro entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la Final de Ida de la Liga MX.

También habrá rodadas ciclistas y eventos culturales que podrían incrementar la carga vehicular en zonas de Lindavista, Portales Norte, Bosques de las Lomas y San Jerónimo Lídice, por lo que se recomienda a automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

13:24 hsHoy

Precaución vial: Un tráiler obstruye carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

Como alternativa vial se recomienda utilizar los carriles laterales y Eje 5 Sur.

13:22 hsHoy

Precaución vial: Se registra afectación a la circulación sobre Eje 2 Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido al resguardo de tráileres y tractocamiones.

Como alternativa vial se recomienda utilizar Circuito Interior y Eje 1 Norte.

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