Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Elegir entre barrios históricos, zonas de ambiente local o proximidad al Coloso de Santa Úrsula será fundamental para los visitantes que busquen vivir la adrenalina de la Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 convertirá a la Ciudad de México en uno de los grandes destinos globales. Con miles de visitantes nacionales e internacionales, la búsqueda de hospedaje será clave para disfrutar la experiencia.

La capital ofrece desde barrios exclusivos hasta opciones más bohemias o tradicionales, adaptándose a todo tipo de presupuestos y estilos de viaje.

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La Ciudad de México se prepara como destino global para miles de visitantes internacionales durante el Mundial 2026. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, reservar con anticipación y elegir la zona adecuada puede marcar la diferencia en la logística, el ambiente y el costo de tu estadía. Aquí te presentamos una guía práctica para decidir dónde alojarte según tus necesidades, expectativas y bolsillo.

Reforma, Polanco y Centro: lujo y comodidad

Estos barrios son ideales para quienes priorizan servicios de alto nivel, cercanía a las principales atracciones y ambiente cosmopolita, por lo cual sus precios resultan más elevados:

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Polanco: Destino de lujo, con hoteles cinco estrellas, restaurantes gourmet y boutiques exclusivas. Perfecto para viajeros que buscan confort.

Reforma: Ofrece una amplia gama de alojamientos, desde grandes cadenas hasta hoteles boutique, con acceso directo al Ángel de la Independencia, Chapultepec y la zona financiera.

Centro Histórico: Para aquellos interesados en la historia y la cultura del país, hoteles con vista a monumentos emblemáticos y proximidad a Fan Zones.

Reforma y el Centro Histórico destacan por su proximidad a monumentos emblemáticos y Fan Zones para los aficionados. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Estas áreas tienen tarifas más elevadas, pero garantizan seguridad y una experiencia urbana de primer nivel.

Roma, Condesa y Coyoacán: ambiente local y opciones variadas

Si tu objetivo es vivir la ciudad desde una perspectiva más relajada y auténtica, estos barrios ofrecen una mezcla de cultura, gastronomía y vida cotidiana.

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Roma y Condesa: Perfectos para quienes buscan cafés, parques, galerías y una atmósfera bohemia. Aquí se encuentran hoteles boutique, hostales y departamentos en renta temporal.

Coyoacán: Barrio tradicional, muy conveniente si planeas asistir al Estadio Azteca, con opciones que van desde casas coloniales hasta Airbnb de diseño.

Coyoacán se posiciona como una opción tradicional con gran oferta cultural, alojamientos coloniales y modernas casas cerca del Estadio Azteca. (Crédito: Alcaldía Coyoacán)

En estas zonas hay opciones para todos los presupuestos, con la ventaja de sumergirse en la vida de barrio y explorar rincones culturales únicos.

Santa Úrsula, San Ángel y el sur: cercanía al estadio y experiencia cultural

Para quienes priorizan estar cerca de los partidos en el Coloso de Santa Úrsula, estos barrios combinan logística y un acercamiento cultural.

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Santa Úrsula y alrededores: La oferta de Airbnb se ha multiplicado, facilitando alojamiento funcional y cercano al Estadio.

San Ángel y Pedregal: Historia, arte y bazares en zonas residenciales con opciones de hospedaje en casonas, estudios y departamentos de diseño.

Xoco y Ajusco: Naturaleza y arquitectura, con atractivos como mercados, museos y zonas verdes.

Santa Úrsula, San Ángel y el sur de la CDMX destacan por su cercanía al Estadio y una experiencia mexicana particular para los viajeros. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Cada barrio responde a un perfil de viajero diferente. Piensa en tus prioridades, revisa las opciones y elige el lugar que mejor se adapte a tu presupuesto y estilo. Así, podrás vivir el Copa del Mundo 2026 en la CDMX a tu manera.