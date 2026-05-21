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Dónde alojarse en CDMX durante el Mundial 2026: los mejores barrios según tu presupuesto

Roma, Condesa, Polanco o el Centro Histórico: cada zona tiene su perfil de viajero, su rango de precios y su distancia al Estadio Azteca

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Ilustración de un mapa de CDMX con distinciones de barrios y puntos de interés para el Mundial 2026, junto a un balón de fútbol y maletas.
Elegir entre barrios históricos, zonas de ambiente local o proximidad al Coloso de Santa Úrsula será fundamental para los visitantes que busquen vivir la adrenalina de la Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 convertirá a la Ciudad de México en uno de los grandes destinos globales. Con miles de visitantes nacionales e internacionales, la búsqueda de hospedaje será clave para disfrutar la experiencia.

La capital ofrece desde barrios exclusivos hasta opciones más bohemias o tradicionales, adaptándose a todo tipo de presupuestos y estilos de viaje.

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Desfile de Catrinas Mundialistas
La Ciudad de México se prepara como destino global para miles de visitantes internacionales durante el Mundial 2026. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

En este sentido, reservar con anticipación y elegir la zona adecuada puede marcar la diferencia en la logística, el ambiente y el costo de tu estadía. Aquí te presentamos una guía práctica para decidir dónde alojarte según tus necesidades, expectativas y bolsillo.

Reforma, Polanco y Centro: lujo y comodidad

Estos barrios son ideales para quienes priorizan servicios de alto nivel, cercanía a las principales atracciones y ambiente cosmopolita, por lo cual sus precios resultan más elevados:

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  • Polanco: Destino de lujo, con hoteles cinco estrellas, restaurantes gourmet y boutiques exclusivas. Perfecto para viajeros que buscan confort.
  • Reforma: Ofrece una amplia gama de alojamientos, desde grandes cadenas hasta hoteles boutique, con acceso directo al Ángel de la Independencia, Chapultepec y la zona financiera.
  • Centro Histórico: Para aquellos interesados en la historia y la cultura del país, hoteles con vista a monumentos emblemáticos y proximidad a Fan Zones.
Desfile de Catrinas Mundialistas
Reforma y el Centro Histórico destacan por su proximidad a monumentos emblemáticos y Fan Zones para los aficionados. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Estas áreas tienen tarifas más elevadas, pero garantizan seguridad y una experiencia urbana de primer nivel.

Roma, Condesa y Coyoacán: ambiente local y opciones variadas

Si tu objetivo es vivir la ciudad desde una perspectiva más relajada y auténtica, estos barrios ofrecen una mezcla de cultura, gastronomía y vida cotidiana.

  • Roma y Condesa: Perfectos para quienes buscan cafés, parques, galerías y una atmósfera bohemia. Aquí se encuentran hoteles boutique, hostales y departamentos en renta temporal.
  • Coyoacán: Barrio tradicional, muy conveniente si planeas asistir al Estadio Azteca, con opciones que van desde casas coloniales hasta Airbnb de diseño.
La demarcación de la Ciudad de México se une a los festejos del Día de Muertos en la capital del país.
Coyoacán se posiciona como una opción tradicional con gran oferta cultural, alojamientos coloniales y modernas casas cerca del Estadio Azteca. (Crédito: Alcaldía Coyoacán)

En estas zonas hay opciones para todos los presupuestos, con la ventaja de sumergirse en la vida de barrio y explorar rincones culturales únicos.

Santa Úrsula, San Ángel y el sur: cercanía al estadio y experiencia cultural

Para quienes priorizan estar cerca de los partidos en el Coloso de Santa Úrsula, estos barrios combinan logística y un acercamiento cultural.

  • Santa Úrsula y alrededores: La oferta de Airbnb se ha multiplicado, facilitando alojamiento funcional y cercano al Estadio.
  • San Ángel y Pedregal: Historia, arte y bazares en zonas residenciales con opciones de hospedaje en casonas, estudios y departamentos de diseño.
  • Xoco y Ajusco: Naturaleza y arquitectura, con atractivos como mercados, museos y zonas verdes.
Santa Úrsula, San Ángel y el sur de la CDMX destacan por su cercanía al Estadio y una experiencia mexicana particular para los viajeros. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)
Santa Úrsula, San Ángel y el sur de la CDMX destacan por su cercanía al Estadio y una experiencia mexicana particular para los viajeros. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

Cada barrio responde a un perfil de viajero diferente. Piensa en tus prioridades, revisa las opciones y elige el lugar que mejor se adapte a tu presupuesto y estilo. Así, podrás vivir el Copa del Mundo 2026 en la CDMX a tu manera.

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