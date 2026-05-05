México

Médicos mexicanos logran el primer implante de corazón artificial: así es la tecnología que podría ser una revolución

La vida de un paciente cambió gracias a una innovadora cirugía que abrió nuevas esperanzas para quienes enfrentan insuficiencia cardíaca avanzada

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HeartMate 3
Una colaboración de especialistas en Jalisco brinda una alternativa local ante la escasez de trasplantes y revoluciona el acceso a tratamientos avanzados. (lvad.nl)

Por primera vez en la medicina privada de México, un hospital en Jalisco coloca un corazón artificial de alta tecnología a un paciente en estado crítico.

Este hecho crea una alternativa única para el tratamiento de insuficiencia cardíaca terminal y acerca al país terapias que antes solo estaban disponibles en el extranjero, de acuerdo con un comunicado publicado por Hospitales Puerta de Hierro.

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La intervención se realizó hace unos días en el Hospital Puerta de Hierro Andares, ubicado en Zapopan, con la colaboración del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI) y la Clínica de Insuficiencia Cardiaca (CIC).

El paciente es un hombre de 39 años originario de otro país, quien llegó a México tras haberse atendido previamente en El Salvador, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca terminal.

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Antes del procedimiento, su condición era tan grave que requirió soporte vital por medio de ECMO, tecnología que sustituye de manera temporal la función del corazón y los pulmones.

HeartMate 3
El uso de un dispositivo avanzado en Zapopan transforma el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal y reduce la dependencia de donadores. (researchgate.net)

El HeartMate 3 permite sobrevida similar a un trasplante en insuficiencia cardíaca avanzada

La cirugía consistió en la implantación del HeartMate 3, un Dispositivo de Asistencia Ventricular Izquierda (DAVI) desarrollado por la empresa Abbott.

Este tipo de aparato se utiliza en países como Alemania y ha llegado a preferirse sobre el trasplante de corazón gracias a su durabilidad.

Así lo explicó el especialista en cirugía cardiovascular Benigno Ferreira Piña, titular del ICMI en Hospital Puerta de Hierro Andares, quien encabezó el equipo multidisciplinario que llevó a cabo el procedimiento.

Ferreira Piña señaló que, con esta tecnología, “los pacientes no están condenados a medicamentos de inmunosupresión”.

Añadió que el DAVI permite que la sangre sea bombeada del ventrículo izquierdo a la aorta, aliviando los síntomas, mejorando la circulación y aumentando la calidad de vida. Puede emplearse tanto como puente a un trasplante como terapia definitiva.

Estudios médicos documentan que dispositivos como el HeartMate 3 pueden ofrecer una sobrevida comparable a la de un trasplante cardíaco.

En ocasiones, al recuperarse la función del corazón propio, el aparato puede ser retirado, aunque estos casos todavía son poco frecuentes.

El paciente ya recibe el alta médica y se encuentra en buen estado de salud. De acuerdo con médicos del hospital, podrá reincorporarse de forma gradual a sus actividades cotidianas, siempre con seguimiento médico.

HeartMate 3
El dispositivo implantado, HeartMate 3 de Abbott, ofrece una alternativa duradera y avanzada en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. (researchgate.net)

La infraestructura médica privada de México se posiciona con terapias de vanguardia

El procedimiento tuvo lugar en el Centro Híbrido de Mínima Invasión del propio hospital, espacio que integra tecnología avanzada de imagen y quirófano en una misma área, permitiendo cirugías de alta precisión y menores riesgos.

Gabriela Flores, directora general de Hospital Puerta de Hierro Andares, consideró que este paso significa que “los pacientes en México ya no necesitan buscar en el extranjero medicina de primer mundo”.

Señaló que aunque el logro es motivo de orgullo, el compromiso es seguir elevando el estándar de la medicina en México.

Omar Silerio, director general de Hospitales Puerta de Hierro, reconoció la labor de todos los equipos de atención que participan desde antes de la cirugía hasta la fase de seguimiento postoperatorio.

Resaltó que el resultado se debe a la sinergia entre los distintos especialistas y la infraestructura hospitalaria disponible.

corazon
La medicina privada mexicana acerca terapias de vanguardia y reduce la necesidad de buscar tratamientos en el extranjero, elevando el estándar nacional.

La insuficiencia cardíaca es la principal causa de muerte por enfermedad en México

La insuficiencia cardíaca no es exclusiva de adultos mayores ni solo consecuencia de un infarto.

Luisa Aguilera, coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca, subraya que esta enfermedad “es la que más muertes provoca en México, incluso supera a muchos tipos de cáncer”.

Recordó que también puede presentarse en personas jóvenes, como ocurre en el caso del paciente tratado, cuya vida estuvo en riesgo inminente antes de la intervención.

Pacientes que reciben este tipo de dispositivos tienen la posibilidad de llevar una vida activa, con monitoreo y cuidados médicos, lo que representa una alternativa ante la carencia de donadores y la dificultad de acceder a trasplantes en el país.

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